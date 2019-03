Cole Sprouse et Lili Reinhart sont vraiment «couple goals» sur le tapis rouge de Five Feet Apart

Cole Sprouse et Lili Reinhart nous ont fait rêver alors qu’ils défilaient pour la première de 5 Feet Apart, le film tiré d’un roman du même nom où Cole tient la vedette.

C’est que le couple apparaît vraiment rarement ensemble sur les tapis rouges : la dernière fois qu’ils ont défilé côte à côte, c’était lors du MET gala, il y a maintenant presque un an.

On était donc bien heureux de les voir bras dessus bras dessous lors de la première et les photographes ont capturé des moments vraiment cutes du couple de Riverdale qui semblait incapable de détacher leur regard l’un de l’autre.

Il n’y a vraiment pas de doute en regardant ces clichés : Lili et Cole sont plus amoureux que jamais!

Cole a défilé auprès de Lili lors de la première, mais c’est plutôt avec l’actrice Haley Lu Richardson que l’acteur partage l’écran.

5 Feet Apart raconte l’histoire de deux adolescents gravement malades qui tombent amoureux, mais doivent conserver une distance sécuritaire de 5 pieds pour éviter de nuire à leur santé. Au fil du film, alors que leur connexion s’intensifie, les deux amoureux ont de plus en plus de difficulté à respecter cette règle...

