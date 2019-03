De belles surprises

ORLANDO | Même s’il s’agissait du dernier camp de printemps en Floride, Glen Constantin a quitté Orlando le cœur léger.

« J’étais conscient que nous avions du talent, mais j’ai eu la confirmation que nous aurons une bonne équipe encore malgré de gros départs, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. C’est une chose de le penser sur papier, mais c’est le fun de le voir sur le terrain. Nous avons encore des maillons forts avec le retour de pratiquement toute la ligne offensive qui est bien dirigée par Samuel Lefebvre. La production va venir de différents joueurs. Comme ce fut le cas dans le passé quand Mathieu Bertrand et Benoît Groulx ont quitté, des équipes parlaient dans le recrutement que Laval ne serait pas aussi fort en raison du départ de Hugo (Richard). »

Marc Fortier abondait dans le même sens. « Il y en avait plusieurs qui avaient des doutes en raison du départ de Mathieu (Betts), mais ces doutes ont été dissipés cette semaine, affirme le coordonnateur défensif de Laval. On a de bons joueurs et je n’ai pas besoin de demander à Glen d’en trouver d’autres. On va miser sur une bonne défensive qu’on va bâtir ensemble. Ce n’était pas une défensive de fin de saison et ce n’était pas parfait, mais nous avons tenu notre bout contre l’une des meilleures lignes offensives au pays et nous allons bâtir une bonne défensive. Souvent dans un camp comme ça, on vit des moments en montagnes russes. Ce ne fut pas parfait, mais il y avait une bonne attitude et une bonne énergie. »

Performances des quarts-arrière

Justin Éthier a aimé ce qu’il a vu de ses quarts-arrière. « On vit une période de transition et ce fut difficile par moments parce que notre défensive possède beaucoup de vitesse, mais je suis content de la façon dont les quarts-arrière se sont comportés, a mentionné le coordonnateur offensif du Rouge et Or. Ils se sont bien relevés après un mauvais jeu. »

« Samuel (Chénard) a bien dirigé l’offensive et il a assumé un bon leadership, poursuit Éthier. On ne voulait pas qu’il rentre dans une mauvaise séquence. Il se replaçait après un mauvais jeu. Jeudi, il a gardé le ballon trop longtemps à certaines occasions. Il doit se faire confiance. Le radar est sur lui et il va faire des erreurs comme Hugo en a fait avant lui. »

Éthier a eu de bons mots pour Jordan Duprey qui se bat pour un poste de partant comme ailier espacé. « Il n’a pas froid aux yeux même si c’est le plus petit joueur sur le terrain. Il a du chien à revendre. C’est un joueur de football. »

Technique à développer

Fortier avait de bons mots pour quelques joueurs en défensive. « On savait qu’Alexandre (Deblois) était bon, mais on a pu voir qu’il est de calibre universitaire. Il est assez poli techniquement et il est fort. Il possède un bon moteur et une bonne attitude. Quant à Arnold (Mbembe), il possède la matière première, mais il a besoin d’être poli. Comme dans le cas de Kean (Harelimana) il y a deux ans, on peut prendre notre temps avec Darren (Kyeremeth). Il n’a pas besoin d’être partant dès le départ, mais il aura un rôle important tant en défensive que sur les unités spéciales dès sa première saison. »