Disney on ice : 100 ans de magie pour les petits et les grands

Jusqu’à dimanche, les personnages de Disney qui ont marqué un siècle multiplieront les arabesques sur la glace du Centre Vidéotron. Mickey, Minnie et leurs amis convient les spectateurs à un voyage magique à travers les contes classiques et modernes qui ont fait la joie des petits et des grands dans le monde entier depuis des générations. Le temps d’un spectacle, ils se rendront au cœur de l’Afrique, avec les personnes du Roi Lion, retrouveront leurs amis du film Histoire de jouets et riront avec Olaf, et plus encore. Au total, ce sont 14 histoires qu’ils revisiteront. Marie-Christine rencontre Louise Hains, la maître de cérémonie du spectacle, une franco-ontarienne dont les parents sont originaires de la région de Québec. C’est sa 1ière année avec Disney on Ice. Le calibre de patin est fort et les pratiques intenses! Information et achat de billets : lecentrevideotron.ca

Photo courtoisie