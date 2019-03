Indian Wells: Eugenie Bouchard s’incline devant Kirsten Flipkens

Malgré des ennuis physiques, Eugenie Bouchard a livré une superbe bataille à Kirsten Flipkens jeudi soir, au premier tour du tournoi d’Indian Wells. C’est toutefois la Néerlandaise qui a eu le dernier mot, l’emportant en trois manches de 7-5, 3-6 et 7-5 devant la Québécoise.

La joueuse de 33 ans, 56e au monde, a eu besoin de 2 h 37 min pour venir à bout de Bouchard, qui pointe au 73e rang du classement de la WTA.

Lors de la deuxième manche, la joueuse de Westmount a semblé éprouver des difficultés respiratoires. Inquiète à l’évidence, elle a demandé un temps d’arrêt médical et a dû utiliser une pompe. Les soigneurs sont revenus à ses côtés deux autres fois dans la rencontre. Malgré tout, Bouchard a fait preuve de combativité pour forcer la tenue d’une manche ultime.

Mais Flipkens s’est avérée une adversaire des plus coriaces. Elle a démontré tout son talent et sa créativité en réalisant de nombreuses prouesses au filet. Elle a entraîné Bouchard dans de longs échanges, où tout le terrain était exploité, et l’a souvent poussée à l’erreur.

Le match s’est finalement décidé au 11e jeu de la manche ultime. Après avoir réussi à égaler la marque à 5-5, Bouchard a connu une mauvaise séquence au service et a concédé le bris à la Néerlandaise. Cette dernière a fermé les livres dès son retour au service.

Flipkens affrontera l’Américaine Danielle Collins au tour suivant.