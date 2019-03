Invitation Arnold Palmer : Roger Sloan s’approche des meneurs

Le Canadien Roger Sloan s’est hissé au troisième rang à l’Invitation Arnold Palmer, vendredi, à Orlando, en Floride, après avoir conclu la deuxième ronde avec un pointage de 69 (-3).

L’Albertain de 31 ans a enregistré six oiselets et trois bogueys. Il se trouve maintenant à quatre coups des co-meneurs, l’Anglais Tommy Fleetwood et l’Américain Keegan Bradley.

Fleetwood a fait un bond de sept places en signant une carte de 66 (-6) vendredi. Il a réussi pas moins de deux aigles, en plus de caler quatre oiselets. L’Anglais a aussi commis deux bogueys et présente un cumulatif de 135 (-9).

Pour sa part, Bradley a grimpé d’un rang après avoir conclu sa journée avec une marque de 68 (-4).

Outre Sloan, cinq golfeurs sont à égalité au troisième rang. Il s’agit du Vénézuélien Jhonattan Vegas, de l’Italien Francesco Molinari, et des Américains Billy Horschel, Keith Mitchell et Kevin Kisner.

Net recul pour Rafa Cabrera Bello

Premier à l’issue de la première ronde, Rafa Cabrera Bello a dégringolé au neuvième rang en raison d’une ronde de 75 (+3). L’Espagnol a commis cinq bogueys, dont quatre sur le neuf de retour. Il a également réussi deux oiselets.

Le Canadien Adam Hadwin a lui aussi connu une journée difficile, qu’il a conclue avec un pointage de 75 (+3). Cette performance lui a coûté 48 places au classement, où il est présentement 62e.

Seul autre Canadien en lice, Corey Conners n’a pas réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.