Lana Condor de «To All the Boys I've Loved Before» se confie sur ses troubles alimentaires

L’actrice Lana Condor, qu’on adore depuis son rôle de Lara Jean dans To All the Boys I’ve Loved Before, s’est récemment confiée sur sa bataille contre les troubles alimentaires.

C’est dans une entrevue avec le Elle Canada qu’elle a ouvertement parlé de ce sujet qui l’a touchée personnellement.

Ayant une formation en danse ballet classique, un milieu très exigeant concernant le poids des femmes, Lana a été atteinte de troubles alimentaires, ainsi que de dysmorphie corporelle.

Ce trouble empêche ceux et celles qui en souffrent d'être capables de voir leur corps comme il est vraiment. Dans la majorité des cas, les gens se voient comme en surpoids, même s’ils ne le sont pas réellement.

Non seulement a-t-elle dû composer elle-même avec tout cela, mais elle a aussi vu beaucoup de ses amies être affectées.

Aujourd’hui, elle veut aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Puisqu’elle se souvient avoir envié le corps de certaines de ses amies qui, elles, ne se trouvaient pas belles, elle comprend que plusieurs personnes doivent probablement la considérer elle comme un idéal physique.

Elle veut donc véhiculer le message qu'il faut prendre soin de soi en bougeant, tout en appréciant la nourriture qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre corps.

Elle se donne aussi la mission de publier souvent des photos sur Instagram de sa nourriture pour dédramatiser le fait de manger.

C’est un très beau message qu’on adopte!

Si toi, ou un proche, souffre de troubles alimentaires, tu peux contacter l'ANEB sur leur site et par téléphone.

