Le Cégep de Sainte-Foy, hôte du Championnat canadien de basketball féminin D1

À compter de mardi prochain, jusqu’au 16 mars, le Cégep de Sainte-Foy reçoit le Championnat canadien de basketball féminin D1. À cette occasion, les huit meilleures équipes de basketball féminin au pays se disputeront les honneurs.

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Julie Dionne, ex-entraîneure et athlète des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, aujourd’hui directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval. « Je suis très fière d’appuyer le Cégep de Sainte-Foy dans l’organisation du championnat, a déclaré Mme Dionne. Je suis très attachée encore aux Dynamiques et je garde de très bons souvenirs de chacune de nos participations au championnat canadien. Pour plusieurs étudiantes-athlètes, ce championnat est un point culminant de leur carrière. C’est sans hésitation que j’ai accepté la présidence d’honneur ».

Par ailleurs, le Cégep de Sainte-Foy est heureux de pouvoir renouer avec l’organisation d’un championnat d’envergure, lui-même ayant été l’hôte de l’événement, il y a 10 ans. « Fort de son expérience d’organisation du Championnat canadien en 2009 ainsi que du Championnat provincial de basketball division 1 en 2017, le Service des activités sportives est heureux de pouvoir à nouveau s’impliquer dans la tenue d’un événement sportif d’envergure », a mentionné madame Cynthia Côté-Beaupré, responsable des sports au Cégep de Sainte-Foy.

Il est possible de se procurer des billets en composant le 418 659-6631. Information sur le tournoi : acsc.ccaa.ca.