Le Fonds de solidarité FTQ perd contre le fisc

Déjà débouté en Cour canadienne de l’impôt l’an dernier, voilà que le Fonds de solidarité FTQ perd une fois de plus, cette fois en Cour d’appel fédérale, contre l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le Fonds de solidarité FTQ a confirmé au Journal de Montréal hier qu’il avait payé la somme de 2,1 millions $ qui était exigée par l’Agence pour une transaction de 9,2 millions $ qu’il avait tenté de faire passer pour un don charitable.

« Puisque les sommes en question ont déjà été versées au gouvernement fédéral, il n’y aura pas d’impacts pour les actionnaires du Fonds », a précisé le porte-parole Patrick McQuilken.

Le Fonds FTQ estimait que deux transactions de 7,2 millions $ et de 2,1 millions $ réalisées en 2008 et en 2010 devaient être considérées comme des dons d’entreprise, et auraient donc dû lui donner droit à des déductions pour dons de bienfaisance.

Relance ratée de la Gaspésia

Les transactions en question concernaient les installations de l’ancienne usine de papier de la Gaspésia située à Chandler, qui a fermé ses portes en 1999.

Divers projets de relance dans lesquels le Fonds FTQ était impliqué se sont soldés par des échecs.

Le Fonds a finalement décidé de se retirer de cet exercice, et a choisi de confier à la Ville de Chandler l’enveloppe budgétaire qu’elle devait y accorder.

Ce qui devait à l’origine être un prêt du Fonds FTQ pour la société chargée de la relance s’est ainsi transformé en don à la municipalité.

Celle-ci a ensuite remis des reçus de don de bienfaisance au Fonds FTQ.

C’était une erreur, selon l’ARC, la Cour de l’impôt ainsi que la Cour d’appel fédérale.

« Il n’en demeure pas moins que le versement par le Fonds des sommes à la Ville de Chandler était, dans les conditions économiques et régionales de l’époque, la bonne chose à faire », a insisté hier M. McQuilken.