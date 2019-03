De la neige attendue ce weekend: le mois de mars reconnu pour ses «tempêtes juteuses»

L’hiver n’a pas dit son dernier mot, une autre tempête devant s'abattre sur le Québec au cours du week-end. Bien que l’hiver puisse paraître interminable, les tempêtes de neige en mars n’ont rien d’étonnant.

«Les périodes de transition, entre deux saisons, ce sont des périodes très propices aux précipitations abondantes», a expliqué vendredi le météorologue Gilles Brien à l’émission Dutrizac de 6 à 9 de QUB radio.

«C’est en mars qu’on retrouve les tempêtes les plus juteuses, a poursuivi le météorologue et chroniqueur du Journal. Les tempêtes du siècle, on les a eues en mars, comme en 2017 et 1971.»

Les Québécois ne devraient toutefois pas être touchés trop durement ce week-end. «Pour Montréal, ce ne sera pas si pire. On parle de 4-5 cm et de la pluie dimanche.»

Un hiver interminable

Gilles Brien a reconnu que l’hiver 2018-2019 avait été rude au Québec. «Tout le monde est vraiment tanné et épuisé de l’hiver. On a pelleté beaucoup plus que d’habitude cette année», a-t-il souligné.

«On a connu, déjà au début d’octobre, des premières petites bordées et les tapis blancs sont restés au sol.»

En entrevue avec Jonathan Trudeau sur QUB radio, le météorologue a eu une pensée particulière pour les gens de la région de Québec qui ont reçu entre 308 et 310 cm de neige au cours des derniers mois.

Un temps polaire

Outre la neige, le temps a été particulièrement glacial. Et le mercure tarde à remonter jusqu’aux normales saisonnières.

«On le voit encore ce matin, -12 degrés à Montréal et près -15 degrés dans la région de Québec. Normalement, à ce temps-ci de l’année, c’est 0 degré le maximum. On est encore très loin des normales.»

Ne perdez toutefois pas espoir, puisque le temps doux pourrait revenir dès la semaine prochaine partout dans la province.

Mais, comme l'a rappelé M. Brien, «tant que c’est pas fini, c’est pas fini»...