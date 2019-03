«Le pointage ne reflète pas toujours l’effort» – Claude Julien

Le Canadien a reçu sa part de mornifles à San Jose au cours de ces 20 années d’insuccès. Hier, il croyait bien avoir remédié à la situation en déployant beaucoup d’énergie en début de match.

«Le pointage ne reflète pas toujours l’effort. On a connu un bon départ. On était sur la rondelle, on la bougeait rapidement. On passait beaucoup de temps dans leur territoire, on avait des occasions de marquer. Mais la troisième période fut leur meilleure. Ils ont ralenti notre attaque.»

– Claude Julien

Jouer du hockey de rattrapage n’est jamais facile. Surtout contre une équipe armée jusqu’aux dents comme les Sharks.

«Oui, c’est difficile. On veut avoir les devants le plus souvent possible. Par contre, j’ai le sentiment qu’on est sorti très fort, exactement de la façon dont on le souhaitait. On a obtenu nos occasions de marquer. Maintenant, on doit la mettre derrière et gagner la prochaine.»

– Victor Mete

«C’était un bon match. On a bien joué comme équipe. On a joué du hockey de rattrapage, comme ça avait été le cas contre les Penguins (revers de 5 à 1). C’est difficile de revenir dans des matchs comme ceux-là. C’est encore ce qui est arrivé ce soir.»

– Claude Julien

C’était dans une cause perdante, mais Artturi Lehkonen a enfin été en mesure de mettre un terme à sa séquence de 29 matchs sans but et de 15 rencontres sans point.

«Je ne savais même pas que c’est moi qui avais marqué. J’étais persuadé que (Dale) Weise avait touché à la rondelle. À ce moment, c’était bien (NDLR.: Ce but réduisait l’avance des Sharks à un but).»

– Artturi Lehkonen