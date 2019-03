Le respect, ça se manifeste!

C’est sous ce thème (titre) que se tient aujourd’hui la Journée internationale des droits des femmes. La dernière année (2018) a été une année déterminante pour le mouvement féministe partout dans le monde, comme au Québec, notamment en raison de l’ampleur et de l’impact de la vague #MoiAussi. Le Collectif 8 mars représente plus de 700 000 femmes au Québec provenant autant des groupes autonomes de femmes que des organisations syndicales. Mes salutations à Me Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme depuis février 2017. www.csf.gouv.qc.ca

Somme record

Le 4e Rendez-vous gastronomique, au profit de la Fondation du Cégep Limoilou, tenu le 28 février sous la présidence d’honneur de Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec, a permis d’amasser la somme record de 81 000 $. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Denis Leclerc, président du Groupe Biscuits Leclerc et président du CA de la Fondation du Cégep Limoilou ; Chantal Arbour, DG du Cégep Limoilou ; Alain Sauvé, DG de la Caisse générale de Limoilou ; Mario Girard, PDG du Port de Québec ; François Bergeron, DG de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg ; Serge Dupuis, directeur exécutif de la Fondation du Cégep Limoilou ; Rocco Cortina, propriétaire des restaurants Le Matto ; et Guylaine Martin, directrice de la Fondation du Cégep Limoilou.

Une visite éclair du Prince Albert

De passage au Québec pour des activités entourant sa fondation au Canada, Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) le Prince Albert II a fait un arrêt au Fairmont Le Château Frontenac, le 4 mars dernier, le temps de visiter l’exposition consacrée à sa mère : Grace de Monaco : une princesse à Québec, exposition ouverte au public dans le Grand Hall du Château Frontenac jusqu’au 2 avril. S.A.S. le Prince Albert II a été très ému par cette exposition, lui qui est toujours touché par tout ce qui lui rappelle le souvenir de sa mère. Une réception au Salon rose du Château Frontenac a suivi sa visite de l’exposition. Sur les photos : S.A.S. le Prince en compagnie de la Consule générale honoraire de Monaco à Montréal, la Dre Diane Vachon ; S.A.S. le Prince Albert et Urbain « Bill » Johnson, v.-p. du Carnaval de 1969, qui avait eu l’honneur de danser avec la mère du Prince lors du Bal de la Régence et S.A.S. le Prince et sa délégation devant l’exposition.

Go Jimmy go...

La semaine de relâche n’est pas de tout repos pour l’ancien athlète paralympique Jimmy Pelletier. Depuis hier (et jusqu’à demain), Jimmy pédale sur son vélo à main (photo) à Place de la Cité dans le but d’amasser des fonds pour la Traversée Jimmy Pelletier, un périple de 7200 kilomètres en 67 jours à travers le Canada au profit du Patro Roc-Amadour et d’Adaptavie, deux organismes qui viennent en aide aux personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme ou un handicap physique ou intellectuel. Vous pourrez faire avancer Jimmy, d’un bout à l’autre du pays, en achetant un ou des kilomètres au coût de 25 $ chacun. La Traversée et la Randonnée Jimmy Pelletier ont l’objectif combiné de recueillir 500 000 $ qui seront remis aux deux organismes.

Anniversaires

Louise Brissette (photo), physiothérapeute québécoise, fondatrice de la Corporation Les Enfants d’Amour, 73 ans... Guy Rainville, photographe de Québec... Réal Béland fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois, 48 ans... Julie Pelletier, sexologue clinicienne au Journal de Québec, 50 ans... Suzanne Campagne, chanteuse, 63 ans... Jean Pagé, animateur et commentateur sportif, 73 ans... Jacques Doucet, commentateur sportif de baseball, 79 ans.

Disparus

Le 8 mars 2014. Jean-Marc Giguère (photo), 75 ans, fondateur d’Express Marco et du Chemin de fer Québec Central... 2017. Denis Grondin, 66 ans, animateur de radio (CKOI-CHUM) et père de l’acteur Marc-André Grondin... 2016. George Martin, 90 ans, producteur des Beatles et surnommé le « 5e Beatle »... 2015. Sam Simon, 59 ans, cocréateur des Simpson... 2006. Édouard Castonguay, 76 ans, légende du western québécois... 1983. Robert Rumilly, 85 ans, historien.