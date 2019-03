Le Rouge et Or de l’Université Laval a rendez-vous avec les Gee Gees d’Ottawa en demi-finale du championnat canadien de basketball féminin qui se déroule à l’Université Ryerson.

Si le Rouge et Or a facilement remporté son premier match, jeudi, par la marque de 73-51 face aux Rams de Ryerson, les Gee Gees ont eu toute une frousse face aux Rams de Régina qui sont revenues de l’arrière avant de s’incliner au pointage de 65-63. Les finalistes de l’Ouest ont raté deux tirs dans les dernières secondes du match qui auraient poussé la rencontre en prolongation.

«Nous avons des styles complètement différents, a indiqué l’entraîneur-chef Guillaume Giroux au sujet de ses prochaines adversaires. On court beaucoup. Les Gee Gees misent sur deux filles (Amélie Hachey et Sarah Besselink) qui lancent très, très bien. On ne pourra pas leur céder d’espace, ce qui va dégager de l’espace pour leur grande fille de 6 pi 5 po (Angela Ribarich) à l’intérieur. On va demander encore une fois à Khaléann de surveiller leur grande fille et de la tenir le plus loin possible du panier. Léa Dominique sera aussi mise à contribution. Nous avons maintenant des options, ce qui n’était pas le cas il y a deux ou trois ans. Notre plus grande mesurait 5 pi 11 po et elle n’avait pas de réserviste. Ribarich est aussi grande que Sofia Paska de Ryerson, mais elle est plus habile sous le panier.»

Le Rouge et Or et les Gee Gees ont croisé le fer à deux reprises cette année. Laval s’est imposé par des scores de 86-76 et 65-53. Giroux a remarqué un état d’esprit différent chez ses protégées qui en sont à une deuxième participation en trois ans à la ronde demi-finale et à une troisième présence consécutive au national. «L’expérience d’un carré d’as, ça ne s’achète pas, a-t-il résumé. Les filles s’amusent et sont plus posées. Elles ont beaucoup de vécu.»

Native de Gatineau, Khaléann Caron-Goudreau ressent-elle un petit quelque chose de spécial d’affronter l’université de sa région? «Oui c’est spécial parce que je connais de filles qui ont joué avec moi à l’école secondaire à Gatineau, a-t-elle indiqué, mais je ne suivais pas les Gee Gees quand j’étais plus jeune et je n’ai pas d’attachement.»

L’autre demi-finale opposera les Marauders de McMaster et les Huskies de la Saskatchewan.