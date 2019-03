Lemieux bloque les gros canons de l'Océanic

RIMOUSKI | L’Océanic a de nouveau été incapable d’imposer son rythme vendredi soir en se butant à Jonathan Lemieux. Le gardien des Foreurs de Val-d’Or a été sensationnel en bloquant 37 tirs pour permettre à son équipe de l’emporter 3-1 au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

En retard dans le pointage après le but de Cédric Paré, les visiteurs ont marqué à deux reprises à mi-chemin dans l’affrontement grâce à Jacob Gaucher et Peyton Hoyt.

Dominante par la suite, la troupe de Pascal Rhéaume a assuré sa victoire dans un filet désert en troisième période sur un jeu préparé par Julien Gauthier.

Comme il l’avait fait en février en Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Lemieux a fermé la porte aux gros canons de l’Océanic.

Le portier âgé de 17 ans compte notamment un arrêt spectaculaire de la jambière, digne des plus beaux jeux de la semaine, réussi aux dépens d’Alexis Lafrenière lors d’un avantage numérique au deuxième engagement. Il a été nommé la première étoile de la rencontre.

Les Bas-Laurentiens subissent un deuxième revers consécutif après leur performance difficile de mardi dernier contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Deux revirements coûteux

«Lemieux a été très solide. L’arrêt sur Lafrenière a été un tournant dans le match. Ils ont marqué sur deux revirements coûteux. On a seulement cinq lancers en troisième période. L’avantage numérique nous a coûté le match. Nous étions très prévisibles. Il faut retrouver nos repères et jouer avec plus de hargne», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau, samedi après-midi, au Colisée Financière Sun Life.