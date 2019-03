Les mères et la pédophilie

Dans le documentaire accablant sur les exactions sexuelles de Michael Jackson sur de petits enfants, au-delà de l’insoutenable témoignage des deux victimes abusées dès l’âge de sept ans jusqu’à l’adolescence par la mégastar, c’est le témoignage de leurs mères qui nous terrasse le plus.

Des mères complices parce qu’elles-mêmes retiraient des avantages financiers et avaient le sentiment, grâce à leur accès au dieu du showbiz, de monter dans l’échelle sociale. Les portes de Neverland, qui s’ouvraient devant elles, aveuglaient sans doute leurs vagues intuitions maternelles.

Et les enfants ont nié durant toutes ces années les abus qu’ils subissaient. Et les mères les ont crus. Comme d’autres ne croient pas leurs enfants qui dévoilent non pas par des mots, mais par leurs comportements erratiques les abus sexuels du père ou du conjoint. Comme les mères qui dans le passé empêchaient par leurs propres réactions leurs enfants qui tentaient de les alerter sur les actes commis par des prêtres pédophiles.