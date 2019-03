L’imposture du néo-féminisme

L’émancipation exige la liberté individuelle. Une femme émancipée doit donc pouvoir librement choisir le mode de vie qui lui convient sans devoir entrer dans un moule préconçu ou satisfaire un prêt-à-penser. Elle doit pouvoir se définir elle-même et non permettre à la société de la délimiter. La véritable liberté, c’est de pouvoir choisir de poursuivre une carrière ou d’être mère au foyer sans craindre d’être jugée et sans avoir à s’excuser.