L’ingratitude de certains enfants

J’ai lu avec émotion la lettre de « Anonyme pour ne nuire à personne ». Cette femme avait décidé de placer son conjoint atteint d’Alzheimer après l’avoir gardé à domicile pendant trois ans. Les enfants de ce dernier la traitaient d’ingrate et de sans-cœur pour ne pas avoir continué à s’en occuper. Ceci malgré le fait qu’elle le visitait plus de quatre fois par semaine, alors qu’eux-mêmes n’avaient visité leur père qu’une seule fois au cours de la dernière année.

Elle vous exprimait sa peine et les conséquences que ce harcèlement avait sur son état de santé. Elle en était rendue à vouloir leur céder la maison de leur père dans laquelle elle continuait d’habiter, même si elle savait en être l’héritière, pour les calmer et ainsi se faciliter la vie.

J’ai pris soin de mon mari atteint de la même maladie pendant dix ans. Puis la tâche étant devenue trop lourde, je fus comme elle obligée de le placer. Mais comme elle aussi je l’ai accompagné en hébergement pendant sept ans. Il est évident que les enfants de ce monsieur n’ont pas connu l’enfer que représente ce genre d’accompagnement.

Malgré notre bonne volonté et l’amour qu’on porte à notre conjoint vient un temps où on est à bout d’énergie, au point d’inquiéter les professionnels qui nous entourent. Les trois dernières années de la vie de mon mari, je le visitais encore quatre fois par semaine. Il faut le faire pour comprendre l’effet que ça fait. Les enfants de ce monsieur font passer l’argent avant leur père et ça me dégoûte. Cet homme ne leur doit rien puisqu’il a certainement fait son possible pour eux dans leur jeunesse, et son argent, il en fait maintenant ce qu’il veut.

« Je sais, madame, ce que vous avez fait de bon pour votre mari. Je sais surtout ce que c’est que de vivre le quotidien avec quelqu’un qui est mentalement atteint. Je vous souhaite la force et le courage de continuer à aimer votre mari de la bonne manière, comme vous le faites présentement. Je formule aussi un vœu hypothétique, soit que ses enfants fassent l’effort de vous imiter un peu, pour comprendre ce que vous vivez. »

Une veuve depuis peu

Le dernier souhait de votre lettre est du domaine de l’utopie puisque les enfants en question ont quasi totalement renoncé à visiter leur père depuis un an, ce qui donne une idée de leur attachement à ce dernier. Par contre, votre vécu risque d’apporter à cette dame un appui de taille pour mettre de côté des scrupules qui n’ont pas lieu de la tenailler, et ainsi lui libérer l’esprit pour continuer à se dévouer plus légèrement.