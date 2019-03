Loin du prestige et des feux de la rampe de la NCAA, Khaléann Caron-Goudreau a retrouvé l’amour de son sport en rentrant à la maison.

«Ce fut le deuxième meilleur choix de ma vie de me joindre au Rouge et Or et de renoncer à ma dernière année d’admissibilité dans la NCAA , a confié l’ailière qui a disputé trois saisons dans la NCAA avec Vanderbilt (1) et Texas (2). J’avais perdu la passion du basketball. Je suis actuellement sur un nuage. Retrouver ma famille dans les gradins qui n’a pas eu l’occasion de me voir jouer souvent dans les dix dernières années fait une bonne différence tout comme le fait de jouer avec des filles que j’aime toutes. Ça rend le jeu plus facile et intéressant d’évoluer avec des amies.»

«J’aime le challenge, mais je veux avoir du plaisir à jouer, de poursuivre la joueuse défensive par excellence au pays. Je demeure une joueuse physique et agressive, mais c’est mieux contrôlé ici. À chaque entraînement au Texas, je me demandais si j’allais mourir.»

Dans le sport étudiant, le mot famille est utilisé à toutes les sauces. «Au Texas, la réalité était différente malgré l’image projetée, affirme-t-elle. On n’était pas une famille. C’était une image que l’équipe se donnait. C’était une business et je ne me suis pas fait de grandes amies même si je suis en contact encore avec certaines filles. Je n’aurais pas parlé de problèmes personnels à l’entraîneur. Ici, je ne pourrais pas être mieux entourée et je peux parler de n’importe quoi avec Guillaume (Giroux). Ce n’est pas la même chose partout parce que les filles du Québec (Julie Brosseau, Andrea Torres et Maurane Corbin) à l’Université du Utah adorent leur expérience.»

Si son expérience dans la NCAA n’a pas été à la hauteur de ses attentes, l’athlète de Gatineau qui a disputé deux saisons avec le Blizzard du Séminaire Saint-François avant de prendre la direction de Bradenton a adoré ses deux années à l’Académie IMG. «J’ai tellement aimé mon expérience à IMG et ce fut le meilleur choix de ma vie. C’était une école internationale avec des filles de partout dans le monde. Mon entraîneur est devenu un modèle et une deuxième mère. Nous étions véritablement une famille à IMG. Au Texas, c’était une équipe et une école vraiment américaine et plus conservatrice.»

Pour seulement la deuxième fois de sa vie, Khaléann est séparée de sa jumelle Audrey-Ann qui évolue dans les rangs professionnels en Allemagne. «Je m’ennuie de ma sœur, mais c’est bien que je vive cette expérience seule. Ma sœur suit toutes nos parties. Même si ce fut l’année la plus difficile de ma vie, la saison que j’ai passée seule au Texas m’avait préparé. Audrey-Ann évoluait dans un Junior College en Floride et je me retrouvais seule au Texas sans pouvoir jouer.»