NFL: de belles prises en défensive

Les agents libres offensifs ont été épluchés dans notre livraison d’hier, mais les embauches les plus intéressantes pourraient avoir lieu du côté défensif. Même si quelques gros noms ont été retenus par leurs équipes au dernier moment, il n’en demeure pas moins que le marché est alléchant. Aucune équipe ne gagne un championnat en mars, mais des joueurs défensifs respectés pour solidifier des fondations sont disponibles.

Les joueurs de ligne défensive

Trey Flowers | 25 ans

Plusieurs des agents libres capables d’appliquer la pression de l’extérieur ont été « franchisés » ou mis sous contrat par leur équipe et Flowers est probablement le meilleur du lot qui reste disponible. Dans l’organisation des Patriots où il est plutôt rare qu’un ailier défensif accumule des sacs du quart à la tonne, Flowers en a tout de même enregistré 21 à ses trois dernières saisons.

Ndamukong Suh | 32 ans

Le plaqueur continue d’être une énigme insoluble... Après ses années parfois monstrueuses à Detroit, il a signé un pacte mirobolant à Miami sans rien casser. Forcé de prouver sa réelle valeur avec les Rams la saison dernière sur un contrat d’un an, il a connu une saison intéressante, mais pas forcément dominante. Puis, en séries, il a repris des airs du Suh de la belle époque. Il demeure une force de la nature.

Ezekiel Ansah | 29 ans

Dans le cas de « Zeke » Ansah, les flashs d’un sublime potentiel continuent d’attiser, mais l’inconstance demeure trop souvent navrante. Et au-delà de ce constat, c’est son bilan de santé qui laisse perplexe avec 14 matchs ratés à ses trois dernières saisons, dont neuf l’automne dernier. Quand même, sa longue portée dérange et il a connu deux saisons de plus de 12 sacs. Si le contrat est raisonnable, pourquoi pas ?

Sheldon Richardson | 28 ans

Richardson s’avère un joueur versatile et puissant, mais il en sera visiblement à sa troisième équipe en autant de saisons. Son attitude laisse parfois à désirer et les équipes, même s’il leur rend de fiers services, craignent de se lier à long terme avec lui. Il a bien fait avec les Vikings l’an dernier, mais n’a pas eu un impact monstre sur la défensive qui a perdu quelques plumes malgré son arrivée.

Les secondeurs

C. J. Mosley | 26 ans

À ses cinq premières saisons dans la NFL, Mosley s’est vite établi comme un leader très respecté à Baltimore et on peine à croire qu’il ne restera pas en ville au bout du processus. Un secondeur athlétique de cette qualité, libre comme l’air, pourrait toutefois soutirer une avalanche de millions. Il n’a raté que trois matchs et a enregistré 574 plaqués, ce qui en fait un joueur aussi durable qu’efficace.

Anthony Barr | 26 ans

Les Vikings n’ont jamais pu s’entendre avec le secondeur qu’ils ont repêché en 2014 et qui leur a donné quatre solides saisons avant d’en vivre une très ordinaire l’an dernier. Barr, qui a souvent servi la cause de l’équipe avec une excellente présence en couverture de passe, a lourdement régressé à ce chapitre en 2018. Simple baisse de régime ou signe inquiétant ?

Kwon Alexander | 24 ans

Le talent et les aptitudes athlétiques d’Alexander ne laissent aucun doute. Cependant, il se remet d’une déchirure du ligament croisé antérieur (genou) subie en octobre dernier et sa vitesse pourrait être affectée. Au sommet de son art en 2016, il avait réussi 145 plaqués. Il peut aussi tirer son épingle du jeu face à la passe, lui qui revendique six interceptions.

Dante Fowler Jr. | 24 ans

Fowler n’a toujours pas répondu aux énormes attentes placées en lui depuis que les Jaguars en ont fait le troisième choix au total du repêchage de 2015. Échangé aux Rams durant la dernière campagne, il a cependant démontré à quel point il peut avoir le flair pour le gros jeu au moment opportun. On l’a notamment constaté en finale de conférence face aux Saints.

Za’Darius Smith | 26 ans

Smith représente un candidat très intrigant à titre de secondeur extérieur puisqu’il s’est réellement révélé l’automne dernier, à sa quatrième saison à Baltimore. Sa récolte de 8,5 sacs du quart, même s’il n’est pas à temps plein sur le terrain, démontre un potentiel plus qu’intéressant. À 26 ans, il est loin d’être trop tard pour éclore encore plus.

K. J. Wright | 29 ans

Depuis 2011, Wright joue un rôle quelque peu dans l’ombre, mais pas moins instrumental au sein de la défensive des Seahawks. Il est l’un des rares vétérans qui ont survécu à la purge des dernières saisons. Une blessure au genou qui lui a fait rater 11 matchs l’an passé sèmera le doute, mais sa vitesse continue de séduire.

Les demis de coin

Ronald Darby | 25 ans

Darby est un solide demi de coin dans la mi-vingtaine, mais probablement que sa brève aventure avec les Eagles prendra fin après deux saisons sabotées par les blessures. Surtout qu’en son absence, les Eagles se sont bien débrouillés avec les autres ressources qu’ils avaient sous la main. Il trouvera vite preneur, mais doit demeurer sur le terrain.

Pierre Desir | 28 ans

Le vétéran est probablement le demi de coin le plus physique disponible sur le marché. C’est un atout non négligeable puisqu’à cette position, cet aspect du jeu fait souvent défaut. Les Colts auraient intérêt à retenir ses services. C’est lui qui prend en charge les plus costauds receveurs adverses et il le fait globalement bien.

Bradley Roby | 26 ans

Roby a généralement bien fait le boulot à Denver depuis qu’il a été choisi en première ronde de l’encan de 2014, mais il a connu quelques ratés la saison dernière comme numéro 2 à l’opposé de Chris Harris Jr. Peut-être est-il plus confortable dans un rôle de numéro 3, à l’intérieur. Peu importe, il représenterait une belle amélioration pour bien des équipes.

Kareem Jackson | 30 ans

Ce qui joue contre Jackson, c’est son âge. Ce qui joue pour Jackson, c’est sa versatilité, lui qui peut évoluer à peu près à toutes les positions dans une tertiaire. Jackson ne doit pas être considéré comme un extraordinaire demi de coin, mais il tient son bout et appuie bien la défensive terrestre, comme le démontrent ses 87 plaqués la saison dernière et 73 la saison précédente.

Jason McCourty | 31 ans

À sa dixième saison dans la ligue, McCourty a enfin goûté au bonheur avec un triomphe au Super Bowl en compagnie de son frangin Devin chez les Patriots. Il n’a pas forcément été dominant, mais a fait le boulot en s’impliquant physiquement (70 plaqués). Il s’agit probablement de la meilleure saison de sa carrière, mais les Patriots désireront peut-être que J. C. Jackson prenne le relais.

Les demis de sûreté

Earl Thomas | 29 ans

Comment oublier la scène, la saison dernière, quand Thomas s’est blessé à la jambe au quatrième match de la saison et a envoyé un doigt d’honneur au banc des Seahawks, qui n’ont pas voulu lui offrir un contrat à long terme ? Il faudra voir si cette blessure, à 29 ans, affectera sa valeur sur le marché, mais Thomas a prouvé qu’il est un véritable missile à tête chercheuse qui finit toujours par trouver le ballon.

Landon Collins | 25 ans

Les Giants ont pris une décision qui sera longtemps contestée en laissant filer Collins sur le marché. Bien qu’il démontre quelques lacunes en couverture, Collins s’est établi comme l’un des bons maraudeurs du circuit près de la ligne de mêlée, où il impose sa présence contre la course. Les Giants manquent cruellement de talent en défensive et dans ce contexte, avec trois saisons de plus de 100 plaqués, Collins vaut de l’or.

Lamarcus Joyner | 28 ans

La principale force de Joyner, c’est qu’il peut à la fois être déployé en couverture de passe profonde comme « champ centre », mais aussi s’amener sur le front défensif pour appuyer la défensive contre la course. Il n’est pas un as imperturbable dans toutes les facettes, mais sa polyvalence permet à un coordonnateur défensif d’être créatif en l’utilisant à différentes sauces.

Tyrann Mathieu | 26 ans

Mathieu n’a jamais retrouvé la forme de ses débuts fracassants avec les Cardinals avant une série de blessures, mais en 2018 avec les Texans, il s’est rapidement établi comme un leader respecté en étant nommé parmi les capitaines de l’équipe. À ses deux dernières saisons, il a disputé les 16 matchs au calendrier, ce qui dissipe les doutes sur sa fragilité. Un retour à Houston est loin d’être exclu.

Adrian Amos | 26 ans

On entend peu parler de lui parce que dans le tandem redoutable qu’il forme avec Eddie Jackson, c’est souvent ce dernier qui obtient le mérite des gros jeux. Amos est toutefois solide dans l’ensemble de son jeu. Après quatre saisons sous les commandes de Vic Fangio comme coordonnateur défensif à Chicago, il est possible qu’il aille le rejoindre à Denver, où il est le nouvel entraîneur-chef des Broncos.

AUTRES NOMS À SURVEILLER...

Chaque année, pendant que les gros noms volent les manchettes sur le marché des agents libres, quelques trouvailles à bas prix se révèlent d’excellents contributeurs. Voici quelques aubaines potentielles.

Malcom Brown | Patriots, 25 ans

Le plaqueur ne fait peut-être rien d’extraordinaire sur le plan statistique, mais au cœur de la ligne défensive des Patriots, il ne s’en laisse pas imposer. Il est dans la fleur de l’âge.

Markus Golden | Cardinals, 28 ans

Après avoir raté presque toute la saison 2017, Golden, un ailier défensif, a de nouveau raté cinq matchs l’an dernier. Mais en 2016, il s’était révélé avec 12,5 sacs.

Preston Smith | Redskins, 26 ans

Sans être un chasseur de têtes de quarts-arrière, Smith peut appliquer la pression et il est un joueur durable. Il a connu deux saisons de huit sacs et peut encore prendre du mieux.

Jordan Hicks | Eagles, 26 ans

Hicks est le genre de secondeur très recherché à l’heure actuelle puisqu’il performe bien en couverture de passe. Plusieurs équipes montrent des lacunes à ce chapitre.

Deone Buccanon | Cardinals, 26 ans

L’athlétique secondeur ne cadrait plus dans les plans de l’ex-entraîneur-chef des Cardinals Steve Wilks, mais sa vitesse et sa polyvalence font toujours de lui un atout de choix.

Bryce Callahan | Bears, 27 ans

Ce serait une erreur de surpayer pour lui confier un rôle de demi de coin numéro un, mais à l’intérieur, il s’illustre. Un autre positionnement sur le terrain recherché par les clubs.