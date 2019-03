On le dit souvent. C’est la période de l’année où, plus que jamais, vos meilleurs effectifs doivent être les patineurs les plus productifs.

Il n’y a pas d’excuses pour les patineurs identifiés, ils doivent exercer un impact à tous les soirs. Ceux que l’on appelle les joueurs d’influence doivent effectivement « influencer » le résultat du match.

Au cours des derniers jours, en plus d’avoir participé à l’analyse de quelques matchs de la Ligue nationale à TVA Sports, j’ai regardé plusieurs affrontements opposant les formations impliquées dans la course pour une qualification au tournoi printanier.

Et, ce qui ressort de ces matchs, ce sont les performances des meilleurs joueurs, à qui l’on confie des responsabilités accrues et également à qui on demande d’exercer un leadership de tous les instants.

Que ce soit en Caroline ou encore à Pittsburgh, que ce soit à Vegas ou encore à Calgary, que ce soit à Long Island ou encore à Washington, que ce soit à Boston ou encore à Toronto, que ce soit à Nashville ou encore à Dallas, que ce soit à San Jose ou encore à St. Louis, presque chaque soir, les joueurs importants vont se manifester.

Ils vont faire la différence.

C’est le défi qui attend le Canadien.

Il faudra que ceux qu’on a identifiés comme les joueurs d’influence interviennent. Pour garder le cap, Claude Julien devra miser sur des joueurs qui se démarqueront dans une compétition sévère.

Jusqu’ici, Carey Price demeure le grand leader.

Brendan Gallagher est au rendez-vous chaque soir, le couteau entre les dents.

Mais, il faudra que tous les joueurs emboîtent le pas et que les plus talentueux, comme Jonathan Drouin, sonnent la charge. Si on s’attarde souvent sur les résultats de Drouin, c’est simplement parce que, dans l’évaluation de tous les attaquants, il devrait être au sommet de la liste.

Or, ce n’est pas le cas.

Il est anormal qu’un patineur aussi doué ait été tenu en échec 32 fois cette saison, c’est pratiquement la moitié des matchs du Tricolore. Une situation embêtante.

Jusqu’ici, Gallagher, Max Domi et Tomas Tatar ont répondu aux attentes et ils ont même dépassé les objectifs fixés sur le plan individuel. Dans le dernier droit, ce sera à Drouin de respecter les responsabilités qu’on lui a attribuées en début de saison et qui sont incontournables dans le cadre du sprint final d’un tournoi par élimination qui déterminera si le Canadien sera du rendez-vous printanier.

Claude Julien s’attend à ce que Drouin inquiète l’adversaire à chacun des matchs à venir.

Et, le plus important, ses coéquipiers aussi.

Price : dans un groupe sélect

Carey Price s’apprête à passer au premier rang chez les gardiens ayant récolté le plus grand nombre de victoires avec le Canadien. Il appartient à un groupe sélect.

Jacques Plante a été un des trois meilleurs gardiens de sa génération. Ken Dryden, 258 victoires, a connu une carrière marquée par des résultats exceptionnels... mais n’oublions pas qu’il évoluait avec l’une des équipes les plus prolifiques de l’histoire du hockey.

Dans les livres racontant l’histoire du Tricolore, une place importante est toujours consacrée à Bill Durnan, 208 victoires.

Et il y a Patrick Roy, avec 289 gains, qui aurait possiblement atteint des sommets difficiles à surpasser s’il n’avait pas quitté à la suite des événements marquant l’arrivée de nouveaux décideurs.

Roy a marqué le hockey en débarquant à Montréal avec un nouveau style, créant un tel engouement chez les jeunes que, pendant plusieurs années, le Québec a produit plusieurs gardiens de haut niveau.

Il était aussi un personnage particulier, un leader ne craignant pas d’exprimer ses états d’âme quand le moment était choisi. C’était un compétiteur féroce.

Price mérite amplement sa place parmi les meilleurs gardiens de l’histoire de la concession d’autant plus qu’il a, depuis son arrivée, évolué avec des équipes qui n’ont pas toujours été d’un calibre supérieur.

Va-t-il gagner la coupe Stanley, seul trophée qui manque à sa collection ? Ça, c’est une autre histoire.

Mais, contrairement à Alexander Ovechkin, à qui on a reproché pendant plusieurs années de ne pas avoir mené son groupe sur le podium, Price a-t-il évolué pour une équipe possédant tous les attributs pour aller jusqu’au bout ?

Non.

BriseBois : bien s’entourer

Il aurait été facile pour Julien BriseBois, après sa nomination comme président et directeur général du Lightning de Tampa Bay, de prendre ses distances et d’implanter sur-le-champ sa philosophie de gestion.

Après tout, le propriétaire de la concession ne lui a-t-il pas confié toutes les opérations hockey ?

Steve Yzerman, qui a tendu le témoin à son adjoint de plusieurs années, est demeuré dans l’organisation comme vice-président senior. Dans les faits, on lui a donné un rôle particulier, celui d’être le conseiller auprès de BriseBois. On pourrait croire qu’il s’agissait d’un rôle plutôt limité, mais, BriseBois, dans une entrevue au réseau de la LNH, souligne que Yzerman s’implique dans les opérations quotidiennes.

Très présent

« Il vient à plusieurs de nos matchs, Steve et moi avons fait du recrutement en de nombreuses occasions. Je discute avec lui pratiquement à tous les jours. J’aimerais bien qu’il demeure dans l’organisation, mais il m’a dit qu’il préfère attendre à la fin de la saison avant de prendre une décision. »

On sait très bien que Yzerman est l’homme que convoitent les propriétaires des Red Wings pour relancer la concession.

Chapeau à BriseBois, qui a voulu bien s’entourer pour le début de son nouveau mandat. Il ne craint pas de travailler avec des gens expérimentés.

Non à Savard

Yzerman remplit un poste qu’aurait bien aimé occuper Serge Savard après la nomination de Marc Bergevin au poste de directeur général.

On ne lui a pas fourni cette opportunité... bien au contraire.

On lui a tourné le dos.