Salon international de l’auto de Québec, des découvertes et du rêve jusqu’à dimanche

Le Salon international de l’auto de Québec bat son plein jusqu’à dimanche. Marie-Christine s’y est rendue pour magasiner son prochain véhicule en compagnie d’Antoine Joubert, de l’émission Guide de l’auto. Également, elle s’est entretenue avec Charles Drouin, directeur général. Ils ont parlé de tout ce qui fait le succès du Salon, le plus visité en Amérique du Nord. Voyez le reportage, samedi. Notez aussi que l’émission Guide de l’auto sera enregistrée demain, à 10 h, près du kiosque de Porsche, à l’entrée A. Antoine Joubert et Germain Goyer feront un retour sur les lancements du Salon de l’auto de Genève et reviendront sur la question des odomètres trafiqués, dans la foulée du reportage paru cette semaine dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec.

Une programmation diversifiée

Ce 38e Salon se démarque par la diversité de sa programmation, qui en offre pour tous les goûts. Celles et ceux qui veulent rêver peuvent aller faire un tour au Pavillon Silverwax et y voir des bolides d’exception, comme des Lamborghini, Aston Martin, Porsche et Ferrari. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent se dépenser dans 20 000 pi2 de jeux gonflables et autres attractions. Les mordus de jeux vidéo doivent absolument passer par la Zone interactive.

Également, des essais routiers, y compris de voitures de luxe, sont offerts gratuitement. Plusieurs prix sont à gagner, dont une luxueuse Mazda3 à traction intégrale pour 4 mois, offerte par le Journal de Québec et TVA, et des crédits voyages du CAA-Québec. Information : salondelautodequebec.com.