Six vins pour en finir avec l’hiver

Pu capable de l’hiver ? Moi non plus ! La seule chose qui reste de bon avec ces tempêtes qui traînent à n’en plus finir, la glace partout et le froid sibérien, c’est qu’on peut continuer à ouvrir des vins plus riches et plus corpulents.

Des vins parfaits pour accompagner les braisés et mijotés, et pourquoi pas les premiers BBQ de la saison (il faut bien garder l’espoir que le printemps est à nos portes !). Bref, voici six vins, pas chers en plus, pour nous faire oublier ce rude hiver.

Buvez moins. Buvez mieux.

Rojo Grenache 2017

Navarro Lopez, Vino de la tierra : Si vous êtes amateur de Liano, que vous aimez les vins peu tanniques et tout en rondeur, ce petit rouge espagnol saura vous plaire. Des parfums simples et accrocheurs de fruits noirs et de bonbon. Assez ample et doté d’un bon équilibre entre l’acidité et le sucre. Servir frais.

13 % Espagne | Vin rouge | 11,25 $ | 12 g/l

★★ | $

CODE SAQ : 13829011

Esteva 2016

Sogrape Casa Ferreirinha, Douro : Belle surprise que ce nouveau rouge de l’écurie Ferreirinha du groupe Sogrape. Bien parfumé avec des tonalités de cuir, de myrtille et d’épices. La bouche est juteuse tout en montrant des tanins enrobés. Bonne persistance et grande buvabilité. Difficile de trouver mieux à ce prix.

12,5 % Portugal | Vin rouge | 12,00 $ | 2,5 g/l

★★ ½ | $

CODE SAQ : 13882541

Oveja Blanca Dry Muscat Joven 2016

Peninsula Vinicultores, Vino de mesa : Une découverte intéressante que ce blanc issu à 100 % de muscat à petits grains. C’est très aromatique avec des parfums de fleur, de litchi et de pamplemousse chaud. La bouche est à la fois droite, de par son acidité, et ample par la richesse du fruit. Original et parfait avec les plats épicés.

13,5 % Espagne | Vin blanc | 16,80 $ | 6,8 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 13802942

La Jeunesse 2016

Domaine de la Baume, Pays d’Oc : Un rouge à base de syrah bien typé du sud avec ses parfums de cassis frais, de cerise en confiture, de poivre et de vanille. La bouche est veloutée, riche avec des tanins bien intégrés. Assez bonne persistance et impression chaleureuse en finale. Le bon plan avec les viandes braisées.

14 % France | Vin rouge | 17,30 $ | 2,6 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 535112

Constance 2015

Domaine Berthoumieu, Madiran : Un rouge rempli de soleil ! Assemblage en parts grosso modo égales de malbec et de cabernet-sauvignon. Nez joliment constitué évoquant la myrtille, le bois de chêne et les épices douces. Attaque en bouche corpulente, le fruit est mûr et les tanins plutôt corsés. L’ensemble demande un peu d’oxygène pour s’assouplir et se révéler pleinement. Carafe 45 minutes avant de servir avec l’agneau.

14 % France | Vin rouge | 18,40 $ | 1,6 g/l

★ ★★ | $$

CODE SAQ : 10778975

Nebbiolo 2016

Tenuta Arbeta, Langhe : Une autre découverte que les vins de cette maison située dans le Piémont, le cœur gourmand de l’Italie. Issu de nebbiolo, c’est un rouge qui montre du panache. Des parfums agréables de rose, de violette et de fruits rouges. La bouche est élégante avec ses tanins bien détaillés et son fruité persistant. À noter que le Barbaresco 2014 (27,00 $ - Code SAQ 13909774) et le Barolo 2013 (35,00 $ - Code SAQ 13809773) du même producteur valent le détour en plus d’être offerts à la SAQ à prix raisonnables.

13,5 % Italie | Vin rouge | 18,60 $ | 2,0 g/l

★ ★★ | $$

CODE SAQ : 13774689

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

