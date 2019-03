Soins de santé: que devrez-vous payer?

Toutefois, il peut être difficile de s’y retrouver parmi ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas, ou encore qui y a droit ou non. Voici quelques rappels.

De façon générale, tous les services rendus par un médecin et qui sont considérés comme médicalement nécessaires sont couverts par l’assurance maladie du Québec. Par exemple un examen médical, une chirurgie, une mammographie, un test de glycémie, etc.

Les enfants de moins de 18 ans et les personnes de 65 ans et plus ont droit à un examen de la vue gratuit par an. Les aînés peuvent aussi être transportés en ambulance gratuitement lorsque c’est requis par leur état de santé.