Terribles conséquences du jeu compulsif

J’ai besoin d’un conseil. En résumé, j’ai 68 ans, et après la perte de ma femme en 2012, j’ai commencé à m’adonner aux jeux de hasard pour remplir le vide. Bien sûr en le cachant à ma fille et à mon gendre. Ce n’est qu’au moment de ma retraite, à 65 ans, qu’ils ont découvert que j’étais devenu un joueur compulsif, vu que je ne pouvais plus payer mon loyer et que j’ai dû faire appel à leur générosité.