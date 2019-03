Un des plus vieux vins du monde pour... 21$

Acquis en 2010 par le propriétaire de la maison Heitlinger, Burg Ravensburg est un des plus vieux vignobles du monde, ayant été fondé en 1251 !

Si on compte, ça fait près de 770 ans qu’on y fait du vin! Situé au sud de l’Allemagne, dans la région de Baden, adjacente à l’Alsace, où le climat est plus humide et moins ensoleillé, le riesling surprend par son exemple d’équilibre sucre/acidité exemplaire. En fait, ça permet d’afficher plus de 7 g de sucre à la balance et de paraître parfaitement sec au palais. Le 2016 est toujours aussi bien parfumé avec des notes de calcaire, de fruits jaunes mûrs, de citron confit et d’herbe fraîche. On sent un léger picotement sur le bout de la langue en attaque, puis le tout se place merveilleusement bien en bouche. Ample, acidité bien droite et surtout sapide, c’est le candidat parfait pour attirer le printemps ou accompagner les sushis. Production bio.

Riesling 2016, Burg Ravensburg, Baden, Allemagne

21,00 $ - Code SAQ 13453762 – 11,5 % - 7,4 g/l

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.