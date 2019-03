Un garçon tue accidentellement son poisson rouge après l'avoir sorti de l’aquarium pour le câliner

Everett, un garçon âgé de quatre ans de la Géorgie, a appris à la dure que la vie est fragile lorsqu’il a accidentellement tué son poisson rouge en le retirant de son aquarium pour dormir avec lui.

Dans une publication Facebook devenue virale, Tori Hamlin, la mère du garçon, raconte que son fils avait un poisson rouge nommé Nemo depuis longtemps déjà.

Un soir, elle et son mari, Corey, ont mis l’enfant au lit puis sont retournés dans le salon.

Alors qu’ils regardaient un film, ils ont entendu un bruit et ont demandé au garçon si tout allait bien. Ce dernier leur a répondu que son tiroir était à l’origine du bruit.

Quelques minutes plus tard, en se rendant aux toilettes, la maman est passée devant la chambre du petit et a aperçu une chaise tout près de sa commode.

En levant les yeux, elle s’est aussitôt rendu compte que le couvercle de l’aquarium n’était plus en place. Elle a dit à son mari : «Corey, le couvercle de l’aquarium n’est plus là et je ne trouve pas le poisson.»

C’est à ce moment qu’ils ont découvert Everett qui, profondément endormi, tenait le poisson rouge dans sa main.

Ses parents l’ont réveillé et lui ont expliqué qu’il avait accidentellement tué son animal de compagnie.

Le garçon s’en voulait, car après tout, il ne voulait que le câliner un peu.

La semaine suivante, le jeune Everett a reçu un nouvel aquarium contenant plusieurs poissons.

Cette fois, ses parents lui ont dit que les poissons devaient rester dans l’eau pour survivre.