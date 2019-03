BÉLANGER, Marguerite



Au Centre d'hébergement St-Jean Eudes, le 5 mars 2019 à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Marguerite Bélanger, épouse de feu monsieur Lauréat Paquet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le lundi 11 mars, jour des funérailles de 11 h à 12 h 40 au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Bélanger laisse dans le deuil son fils Bernard (Lucie Nadeau et ses enfants François et Jérôme), son beau-frère M. Joseph Paquet (Ghislaine Thomassin). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Saint-Jean Eudes pour les bons soins prodigués et pour leur dévouement.