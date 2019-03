BERTHIAUME, Lise



À la maison des soins palliatifs de Laval, le 28 février 2019, est décédée madame Lise Berthiaume, fille de feu madame Yolaine Gourde et de feu monsieur Adrien Berthiaume. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Réjean Buteau, ses deux filles: Myriam et Jessica. Elle laisse égalememt dans le deuil, sa sœur Diane Berthiaume (Réal Rousseau) et son frère Serge Berthiaume (Katia Boussouf); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s, et connaissances. La famille vous accueillerade 11h à 14h auLa famille tient à remercier toute l'équipe de la Maison des soins palliatifs de Laval pour les bons soins prodigués avec chaleur et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer des Cèdres pour l'avancement des projets de recherche pour le dépistage du cancer ovarien. "Projet Dove", chapeauté par la Dre Lucy Gilbert de l'Hôpital Royal-Victoria https://www.cedars.ca/cedars/fr/donate/donate_online#gsc.tab=0