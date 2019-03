LABRIE, Jacqueline



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 2 mars 2019, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Jacqueline Labrie, fille de feu dame Albertine Ménard et de feu monsieur Albert Labrie. Elle demeurait à Québec.Elle a été femme d'affaires de Québec; entre autres, propriétaire de la boutique " Galerie Jacqueline Labrie Inc. " Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la parenté et les ami(e)s sont invités à compter de 13 h 30 à partager les bons moments de sa vie avant la célébration. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Laurette Marquis (feu René), ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Jacqueline est allée rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédée: Annette, Juliette, Germaine, Antoinette, Gilberte, Gabrielle, Marcelle, Liliane, Raymond, René et Roland. Un remerciement tout particulier à son médecin de famille Dr Odette Nicol pour son professionnalisme des 20 dernières années. Une mention de reconnaissance à tout le personnel de la résidence Les Jardins Lebourgneuf, de même qu'au personnel du Centre d'Hébergement St-Augustin à Beauport pour les bons soins et leur attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme de votre choix.