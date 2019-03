HAMEL, Jacqueline



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, le 5 mars 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Jacqueline Hamel, fille de feu Jean-Baptiste Hamel et de feu dame Marie-Blanche Mallard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses frères: Jean-Marie Hamel et feu André Hamel; sa sœur feu Colette Hamel ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.