RIVARD, Lucienne



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière, le 5 mars 2019, est décédée à l'âge de 92 ans et 1 mois Mme Lucienne Rivard, épouse de feu M. Joseph-Arthur Rivard; fille de feu Mme Denisa St-Onge et de feu M. Jean-Baptiste Rivard. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 8h30 à 10h50.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Colette Lapointe), Marjolaine, Marie-France (Renaud Mélançon), Marcel-Marie (Marielle D'Anjou), Micheline (Sylvain Bérubé), Hélène (Gérard Bouchard), Suzanne (Dominique Morin), Daniel (Hélène Bourgoin), Jean-Noël (Joanne Anctil), Lise (Charles St-Pierre), Dominic (Manon Lavoie); ses petits-enfants: Patricia (Martin Gagnon), Gabriel (Marie-Ève Paradis), Éric (Bibiane Doiron), Annie (Daniel Guay), Jean-François, Philippe, Jean-Félix (Roxane Hudon), Vincent, Marie-Claude (Jérémie Pilon), Isabelle (Alexandre Leblanc), Caroline (Éric Dionne), David, Véronique (Richard Davy), Pier-Luc, Émilie (Patrice Chénard), Maude, Charles, Antoine (Camille Lalande), Frédérik, Xavier, Mathias, Alycia et les arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Albert (feu Léonie Picard), feu Omer (feu Oliva Dionne), feu Thomas (feu Thérèse Michaud), feu Marie-Ange (feu William Devlin), feu Marie-Blanche (feu Lionel Lavoie), feu Jean-Baptiste (feu Lucienne Caron), feu Jeanne D'Arc (feu Hervé Lagacé), Lucina (feu Léo Paradis), feu Marie-Paule (feu Léon Dionne), feu Léon (Georgette Riendeau), feu Ovila (Monique Dionne), Madeleine (feu Gaston St-Onge), feu Raymond (Lise Rouillard), feu Guy (Simone Dionne), feu Lionel (Francine Hamel). Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Mario LeBel et au personnel du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la