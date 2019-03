7 campings à découvrir en VR cet été

Si les gros motorisés sont populaires auprès des retraités, un véhicule récréatif plus léger, une roulotte ou même une tente-roulotte, fait l’affaire de bien des familles et de voyageurs aventuriers. À défaut d’en posséder un, il y a toujours moyen de louer.

Au Salon du véhicule récréatif de Québec, qui aura lieu du 21 au 24 mars au Centre de foires Expocité, se trouveront d’ailleurs des concessionnaires pour la vente et la location ainsi que des campings. Pour un vaste choix de destinations, consultez le guide annuel de Camping Québec. Permettez-moi tout de même de souligner 7 campings qui se démarquent.

Le Camping La Baie

Photo Neil Amstrong

En bordure du lac Maskinongé dans Lanaudière, à une heure de Montréal, ce camping est l’un des rares 5 étoiles au Québec. En plus de la plage et des piscines chauffées, il y a une grande variété de sports et de loisirs. Volleyball et badminton. Jeux de fer et pétanque. Terrains de jeu. Spectacles.

À louer : vélos et voiturettes de golf. Site trois services : 52 $ par nuit, 312 $ par semaine.

450 835-2489

campinglabaie.com

Le parc national de la Mauricie

Photo Alain Demers

Dans ce site naturel grandiose, constitué de lacs et de forêts, les emplacements de camping sont boisés et espacés. Cet été, la route Promenade le long du lac Wapizagonke étant fermée pour des travaux, il faut s’assurer de prendre l’entrée du parc menant le plus directement à notre emplacement.

À louer : canots, kayaks, planches à aviron. Cascades pour la baignade. Site de camping aménagé avec électricité : 29 $ par jour.

1 888 773-8888

parcscanada.gc.ca

Le Camping Valcartier

Photo Village Vacances Valcartier

Situé aux abords du Village Vacances Valcartier, à 30 minutes au nord de Québec, le camping donne sur les montagnes d’un côté et sur le parc aquatique de l’autre côté. Glissades d’eau et piscine. Volleyball, badminton et pétanque. En cas de pluie : arcade, cinéma et parc aquatique intérieur (Bora parc).

Emplacement de camping : de 40 $ à 55 $ par nuit (parcs aquatiques en sus).

1 888 384-5524

valcartier.com

Le Camping Baie-des-Sables

Photo Claude Grenier

Dans les Cantons-de-l’Est, sur la pointe nord du lac Mégantic, la station touristique donne accès à une belle plage. Location de kayaks, de pédalos, de planches à pagaie et de dériveurs. Cours de voile. Modules de jeux et activités pour enfants au bâtiment communautaire. Parcours D’Arbre en Arbre.

Tarifs pour 3 services : à partir de 47 $ par nuit et de 282 $ par semaine.

819 583-3965

baiedessables.com

Le Camping et plage Belley

Photo Camping et plage Bell

Là se trouve l’une des plus belles plages du lac Saint-Jean, sinon la plus belle, s’étendant sur trois kilomètres. S’y installer aux abords est un rêve réalisable. Pour les enfants : bateau de pirate et château de princesses. Terrains de volleyball. Animation. Véloroute des bleuets. Pêche au doré et à la ouananiche.

Site trois services en bord de lac : 58 $ par nuit, 383 $ par semaine.

418 347-3612

campingbelley.com

Le Camping Rivière-Ouelle

Photo Camping Rivière-Ouelle

Nous voilà dans le Bas-du-Fleuve, agrémenté de spectaculaires couchers de soleil sur la côte de Charlevoix. À essayer : les bains de boue. On ne s’ennuie pas au camping. Badmington, mini-golf, volleyball et plus. Salle de jeux. Piscine et pataugeuse chauffées.

Prix de base pour 3 services : 46 $ par nuit et 276 $ par semaine. Chiens admis.

1 888 856-1484

campingriviereouelle.com

Le Camping de Carleton-sur-Mer

Photo Ron Garnett - AirScap

S’étendant sur un bras de mer dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, le camping donne sur de superbes paysages maritimes. Terrain de jeux. Plage (non surveillée). Piste cyclable longeant le bord de mer. À proximité : cours de voile croisière ou sur dériveur. Location de kayak et de planche à pagaie.