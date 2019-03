PELLETIER, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roger Pelletier, époux de feu dame Liliane Bédard, fils de feu Joseph Pelletier et de feu Eugénie Deschesnes. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Francine (Serge Labbé), Serge (Denise Leclerc),Lucie (Richard Bernard), Claude (Nathalie Bertrand), Chantal (Jean Lesage); ses petits- enfants: Frédéric, Jean-François, Marilyne, Mélodie, Alexandre, Maxime, Antoine, Nathan, Mathieu, Olivier, Caroline, Emilie, Sara et leurs conjoint(e)s, ses arrière- petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bur. 214, Québec QC, G1S 3G3.