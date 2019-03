Baseball féminin: une belle tribune pour trois Québécoises

Le jour où une femme pourra accéder au baseball majeur n’est pas encore arrivé, mais trois jeunes Québécoises, soit Alexane Fournier, Sena Catterall et Sophy Gagné, ont touché à une partie de ce rêve, au cours des derniers jours au Texas, en participant à l’événement «MLB Grit».

«Évidemment, c’est une première pour moi de me retrouver dans un stade du baseball majeur, a commenté Fournier, à propos des matchs qui ont été disputés vendredi au Globe Life Park, domicile des Rangers du Texas, à Arlington. En plus de vivre une expérience incroyable organisée par le baseball majeur, l’occasion est belle pour se mesurer aux autres et pour se faire voir par des dépisteurs et des entraîneurs.»

Symbole de la croissance du baseball féminin, l’événement «MLB Grit», présenté dans le cadre du Mois de l’histoire des femmes aux États-Unis, se poursuit jusqu’à dimanche. En plus des activités sur le terrain, des conférences étaient planifiées pour guider les jeunes filles dans leur carrière sportive.

Parmi les 60 joueuses invitées en provenance du Canada, des États-Unis et de Porto Rico, Fournier, âgée de seulement 16 ans, retenait inévitablement l’attention. Pour cause, au monticule, sa balle rapide approche les 75 milles à l’heure, ce qui la place parmi les meilleures. Elle excelle également en défensive, à l’arrêt-court, quand elle n’est pas lanceuse.

«En plus d’être sur le terrain, c’est le fait de pouvoir bénéficier de toutes les installations qui est impressionnant», a ajouté l’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu, en marge de ce séjour au Texas.

Objectif : la Coupe du monde de 2020

Malgré son jeune âge, Fournier est déjà dans le collimateur de l’équipe canadienne en vue de la prochaine Coupe du monde de baseball féminin prévue en 2020. L’étudiante de cinquième secondaire avait justement l’occasion de montrer son savoir-faire, au Texas, auprès de l’entraîneur-chef de la formation du Canada, Aaron Myette. Elle en a également profité pour sonder l’intérêt à son endroit de certains collèges américains, dont plusieurs offrent des bourses d’études pour pratiquer le softball.

Catterall et Gagné, qui se retrouvent également à Dallas et à Arlington pour le long week-end, sont dans un état d’esprit semblable.

«Je suis tellement excitée, a ainsi réagi Catterall, de Pointe-Claire. Quand j’ai su que j’étais invitée à cet événement, j’étais saisie. Je n’avais pas de mots. C’est une merveilleuse expérience.»

Catterall, 17 ans, est aussi une joueuse prometteuse, mais elle sort ses plus beaux compliments au moment de vanter Fournier, qui est une bonne amie.

«Alexane est l’une des meilleures joueuses que j’ai vue au Québec, a-t-elle indiqué. J’ai déjà été sa receveuse et c’est vraiment extraordinaire lorsqu’elle lance.»

Une collection de championnats

Après ce passage au Texas, Fournier, Catterall et Gagné tenteront de connaître une bonne saison afin de faire leur place dans l’équipe nationale.

«C’est mon objectif principal», a avoué Catterall.

«Mon but est de faire l’équipe nationale et je dois prendre toutes les expériences, comme ce voyage au Texas, pour recevoir des conseils et continuer de m’améliorer, a pour sa part mentionné Gagné, de Sainte-Martine. Je me sens privilégiée de pouvoir vivre ça.»

En 2018, les trois jeunes filles avaient notamment aidé le Québec à remporter l’or au Championnat canadien des 21 ans et moins, au début du mois d’août, au Manitoba. Fournier et Gagné avaient aussi accompli le même exploit avec la formation québécoise des 16 ans et moins, deux semaines plus tard, en Nouvelle-Écosse.

Fournier, qui était alors âgée de seulement 15 ans, a aussi dans sa collection une surprenante médaille d’argent obtenue avec l’équipe des espoirs, en juillet à Montréal, au Championnat national de baseball féminin.