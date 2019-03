BOUCHARD, Suzanne



À son domicile, le 28 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée subitement madame Suzanne Bouchard, épouse de feu monsieur Claude Ferland, fille de feu Paul Bouchard et de feu Laura Dubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Rachel Bouchard, Danielle Bouchard, Lisette Harel Brisson, Louis Ferland (Diane Robitaille), Jean Ferland (feu Cécile Buteau) et feu Danielle Ferland (Roger Lemelin); sa nièce: Cyndi Labarre (Mathieu Pouliot); sa filleule: feu Fany Labarre; ses petits-neveux: Simon, Julien et Alexandre; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. À tous ceux et celles qui désirent y assister, l'urne sera mise en niche au Mausolée Mont-Marie, 152, rue du Mont-Marie, Lévis, le samedi 16 mars à 10h.