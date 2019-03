Des documents relatent des réunions secrètes dans le bureau du patron

La corruption était tellement bien ancrée chez SNC-Lavalin que le versement de pots-de-vin se discutait en secret dans le bureau même du grand patron Pierre Duhaime, selon deux anciens hauts dirigeants de l’entreprise.

Ces documents permettent aussi de mieux comprendre comment se serait orchestrée la corruption au cœur de la plus grande entreprise canadienne de génie et de construction.

L’ancien vice-président de SNC-Lavalin international, Ron Denom, affirme en effet sous serment que la préparation d’un « contrat d’agent » (dont il apprendrait plus tard qu’il était destiné à rémunérer des intermédiaires corrompus du CUSM) s’est faite « dans le plus grand secret » dans le bureau de M. Duhaime, le 2 décembre 2009.

« On a un contrat d’agent pour un agent sur le CUSM, on ne peut pas le comptabiliser sur le CUSM ». [...] « Non, non, non, on veut pas ça, parce que les gens vont voir une charge pis ils vont se questionner [...] », rapporte-t-il dans son interrogatoire.