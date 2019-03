Des Jeux réussis malgré le court délai

Québec avait levé la main un peu plus d’un an avant la tenue des Jeux pour combler l’absence de ville candidate.

« Il y a six mois, on avait six employés. Aujourd’hui, on a fait les Jeux », a lancé fièrement le coprésident de cette édition des Jeux et PDG du Centre des Congrès, Pierre-Michel Bouchard, évoquant le délai de trois à quatre ans dont dispose habituellement la ville hôtesse pour se préparer à accueillir les quelque 3300 jeunes athlètes et leurs accompagnateurs.