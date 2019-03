Salon de l’auto de Québec: des voitures toujours plus intelligentes

Le Salon de l’auto de Québec en est un pour les amateurs de conduite et de puissance, mais aussi de plus en plus de technologies, alors que l’industrie poursuit sa route vers la voiture autonome.

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles mettent le paquet sur les innovations en matière de conduite assistée.

La voiture d’aujourd’hui ne se conduit peut-être pas seule, mais elle sait adapter sa vitesse sur l’autoroute, garder sa voie, prévenir les collisions, veiller aux angles morts ou encore se stationner par elle-même.

« Les manufacturiers font énormément d’efforts. La technologie évolue à la vitesse grand V », constate Charles Drouin, directeur général du Salon de l’auto de Québec.

Sur le plancher de l’événement, à ExpoCité, les exposants ne se gênent pas pour mettre de l’avant les capacités de leurs véhicules.

On pourrait y voir un simple argument de vente, mais l’industrie insiste pour dire que ces innovations sauvent des vies.

« À la fin des années 70, début 80, il y avait trois millions de véhicules sur les routes du Québec et il y avait en moyenne 2300 morts par année. Maintenant, il y a plus de 6 millions de véhicules sur les routes et c’est moins de 400 morts par année », indique M. Drouin.

De plus en plus accessibles

Les technologies dites « passives », parce qu’elles agissent en réaction à un accident, comme les coussins gonflables et la ceinture de sécurité, y sont pour beaucoup dans ce bilan.

Dorénavant, les constructeurs s’appliquent à développer des dispositifs de sécurité dite « active », de façon à prévenir les accidents.

« On s’imagine souvent que ces nouvelles technologies sont réservées aux voitures de luxe, mais pratiquement l’ensemble des véhicules, maintenant, ont différentes technologies de base », mentionne M. Drouin.

Il cite la caméra de recul, maintenant obligatoire dans les voitures neuves, et la détection des angles morts, de plus en plus accessible.

► Une journée spéciale consacrée aux familles est au programme dimanche au Salon de l’auto. Pour l’occasion, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.