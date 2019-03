GRAVEL, Gilberte Paquin



Notre superbe maman, notre Gigi adorée, nous a quittés à l'âge de 93 ans, en ce mardi 5 mars 2019 avec une belle sérénité, entourée de personnes attentionnées, à l'unité des soins palliatifs du foyer de Charlesbourg. Gigi était la fille unique de Sarah Gignac et Émile Paquin. Née à Saint-Gilbert, elle y vécut une enfance et une adolescence heureuses avant son déménagement à Québec où elle fit la rencontre de son époux Robert Gravel. De cette union naîtront quatre enfants: Denis (Louise Ampleman), Louise (Denis Bolduc), Céline (Pierre Desjardins) et Pierre (Linda Belleau) qu'elle chérira avec amour et ce, malgré le décès de Robert à l'âge de 40 ans. Elle releva avec brio et calme les nombreux défis que la vie plaça sur son chemin avant de faire la connaissance d'un conjoint attentionné, Marcel Laprise, qui l'accompagna magnifiquement, jusqu'à son décès. Gigi aura marqué plus d'une génération, ses sept petits-enfants: François Gravel (Magdalina Kostava), Philippe Desjardins (Natalie Matias), Geneviève Maheux (Kevin Beaulieu), Éric Desjardins (Fanny Lehouiller), Frédérick Maheux (Marie-Ève Rioux), Dominic Gravel (Kim Mainguy Morin) et Maxim Gravel peuvent en témoigner. À son plus grand bonheur, sept arrière- petits-enfants suivront: Angélique, James, Alexandre, Meyson, Alyssia, Océanne et Alexis. Notre mère était également une marraine, une belle-mère, une cousine et une amie appréciée. Merci Gigi de nous avoir aimés, guidés, toujours écoutés, jamais jugés. Continue à veiller sur nous.On t'aime GigiLa famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles-Borromée à une date ultérieure. Si vous désirez lui rendre un hommage et perpétuer sa mémoire, vous pouvez faire un don à la fondation de votre choix ou encore simplement donner au suivant.