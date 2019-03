En amour avec la vie

Le 25e Bal des Grands romantiques, au profit de la Fondation du CHU de Québec, se tiendra le vendredi 29 mars, dès 18 h 15 (cocktail réseautage) et 19 h 15 (pour la soirée), au Centre Vidéotron de Québec sous la présidence d’honneur de Vincent Chiara, président du Groupe Match. La soirée, présentée par Québecor et animée pour une seconde année consécutive par Mitsou Gélinas, devrait réunir une fois de plus près de 700 convives issus de la communauté des affaires et des milieux socio-économiques et politiques qui, par leur présence, manifesteront leur appui envers la Fondation du CHU de Québec. L’objectif de cet événement unique, le plus prestigieux de Québec qui combine le romantisme d’un bal et les plaisirs de la table, a été fixé à 610 000 $. fondationduchudequebec.org.

Depuis 18 ans déjà

Photo courtoisie

Carl Bédard, propriétaire et responsable des ventes, chez Véhicules Illimités CB de Loretteville, était bien fier de me dire que son entreprise, située au 3738, rue Verret, angle Racine, à Loretteville, avait atteint récemment la majorité, soit 18 ans en affaires. Concessionnaire CFMoto, depuis 2011, Carl et son équipe (photo) se spécialisent dans la vente, la réparation et la vente de pièces et accessoires de motoneige, moto et VTT. Sur la photo de gauche à droite : Carl Bédard, propriétaire, Yvan Demers, technicien, et Carl Fortin, responsable pièces et service.

Ma chère Thérèse... (air connu)

Photo courtoisie

Thérèse Lapointe Desrosiers (photo principale) qui habite un CHSLD, à Rimouski, est née à Saint-Ulric (Matane), le 9 mars 1919. Elle célèbre donc aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Mariée en 1937 avec Abélard Desrosiers et après avoir élevé sa famille de 6 enfants, madame Desrosiers a confectionné des robes de mariée et des accessoires, et ce, pendant 17 ans. C’est en 1973, lorsqu’elle a reçu de ses enfants tout le matériel nécessaire pour s’adonner à la peinture, qu’elle développe sa propre technique pour ses paysages. Très vite, elle expose et remporte des prix. Ses 6 enfants, 12 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants (sur la photo elle est en compagnie de sa petite fille Claire et sa fille Céline) sont sa plus grande richesse et elle attribue sa longévité à sa grande curiosité. Joyeux centenaire ma chère Thérèse.

107 ans

Photo courtoisie

Mme Alice Mimeault Rioux, qui habite le Manoir de l’Atrium à Québec (Charlesbourg) depuis une vingtaine d’années, est née le 9 mars 1912 à L’Anse-Pleureuse en Gaspésie (elle y est retournée quelques jours chaque été). Institutrice, elle a enseigné jusqu’à son mariage en 1934. Arrivée à Québec en 1949, elle a occupé quelques emplois (assurance), mais c’est à l’Hôtel-Dieu de Québec qu’elle s’est fait connaître comme secrétaire aux infirmières pendant 17 ans avant de prendre sa retraite à l’âge de 67 ans. Celle qui a 107 ans aujourd’hui, et qui est toujours très autonome, a 6 enfants, 8 petits-enfants et maintenant 12 arrière-petits-enfants.

Anniversaires

Photo courtoisie

Elisabeth Crête (photo) la fille d’Alain (RDS) et collaboratrice à l’émission Bouchard en parle au FM 93, 28 ans... Philippe-André Moisan, propriétaire de XP Teinte, vitres teintées et pare-pierre, 47 ans... Ben Mulroney animateur télé et chroniqueur, 43 ans... Sylvie Bilodeau, courtier immobilier, Re\Max 1er Choix... Stefie Shock, chanteur québécois, 50 ans... Dany Turcotte, fou du roi (Tout le monde en parle), 54 ans... Régis Simard, chanteur et acteur québécois, 59 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 mars 2018. Oskar Gröning (photo), 96 ans, criminel de guerre nazi, dit le « comptable d’Auschwitz »... 2015. Florence Arthaud, 57 ans, navigatrice française... 2013. Gilles Savard, 62 ans, président du Carnaval de Québec en 1986... 1994. Eddy Creatchman, 66 ans, une des figures les plus pittoresques du monde de la lutte professionnelle au Québec... 1988. Charles Bruneau, 12 ans, fils de l’animateur Pierre Bruneau de TVA.