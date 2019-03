CHANTAL, Huguette Lachance



Au CHSLD du Fargy, Québec, le 3 mars 2019, à l'âge de 81 ans 11 mois, est décédée dame Huguette Lachance, épouse de feu monsieur Roger Chantal. Née à Québec, le 18 mars 1937, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Germain et de feu monsieur Philippe Lachance. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Alain Garneau), Bernard (Louise Bédard); ses petits-enfants: Michaël Garneau, Antoine Chantal, Gabriel Chantal; son frère Jean-Marc; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lachance et Chantal ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre du Fargy pour les bons soins prodigués durant les deux derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don à la Fondation Lupus Gatineau : info@lupusgatineau.org, Tél. : 1-819-561-2575. Les funérailles sont sous la direction de