France: les «gilets jaunes» à la recherche d'un second souffle

PARIS | Manifestations à travers la France, occupations de lieux près de la tour Eiffel et convergence des luttes: les «gilets jaunes» espèrent contrer la lente décrue de leur mouvement de contestation contre la politique fiscale et sociale d’Emmanuel Macron lors d’un 17e week-end de mobilisation.

Les «gilets jaunes» étaient 282 000 à manifester le 17 novembre quand ils ont lancé leur mouvement inédit dans sa forme apolitique et asyndicale, qui portait alors sur le prix des carburants jugés trop élevés et la relance du pouvoir d’achat.

Cette fronde populaire a constitué la pire crise essuyée par le président Macron depuis son élection en 2017.

Mais en près de quatre mois, le nombre des manifestants n’a cessé de refluer, allant jusqu’à passer sous la barre des 40 000 le 2 mars, dont 4000 à Paris.

Les manifestants contestent ces chiffres et assurent que leur mobilisation reste entière, à une semaine de la fin du «grand débat national» voulu par les autorités pour écouter les doléances et apporter des solutions politiques à cette vaste contestation sociale.

«Acte décisif: nous ne bougerons pas»: le principal événement de la fin de semaine à Paris propose de camper et d'occuper les lieux sur le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel. Mais il a vite tourné court: dès vendredi soir, une trentaine de manifestants ont tenté d’installer quelques structures près de la tour Eiffel, mais ont rapidement été délogés par les forces de l’ordre, a constaté un journaliste de l’AFP.

«Le frigo d’abord»

Samedi matin, une manifestation a débuté sur les Champs-Élysées avec pour objectif de faire «converger toutes les mobilisations». Une centaine de «gilets jaunes» ont d’abord côtoyé devant l’Arc-de-Triomphe des syndicats en gilets rouges, des assistantes maternelles en gilets roses et des femmes manifestant pour l’égalité, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. «Égalité femme/homme, le compte n’y est pas», pouvait-on lire sur une grande banderole violette.

Toutefois, la convergence semblait difficile à établir, une partie du cortège, rassemblant les syndicats et «gilets roses», s’est ensuite ébranlée en direction du jardin du Luxembourg, laissant les «gilets jaunes» derrière eux.

Nejeh Farhat, 40 ans, un «gilet jaune» de la première heure regarde descendre les manifestants, l’air dépité. «C’est une organisation de merde», lâche-t-il sous la pluie. «Dans l’absolu, la convergence c’est pas mauvais, plus on est nombreux plus on est forts, c’est sûr. Mais le combat n’a pas changé, la priorité c’est le frigo. Après l’égalité tout ça, si ça se fait ça se fait. Mais le frigo d’abord».

Des manifestations sont également prévues dans de nombreuses autres villes, toujours dans la crainte d’une répétition des violences qui ont émaillé la majorité des manifestations précédentes.

Pour les «gilets jaunes», l’objectif affiché du mois de mars est de renouer avec l’esprit des débuts et d’accroître la pression sur le président Emmanuel Macron.

Prévu le 16 mars, le 18e samedi du mouvement aura ainsi lieu le lendemain de la fin officielle du grand débat et espère rassembler «la France entière à Paris» pour lancer un «ultimatum» au gouvernement.

.