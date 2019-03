La députée Celina Caesar-Chavannes dit avoir fait face à de l’hostilité de la part de Justin Trudeau

La députée libérale fédérale Celina Caesar-Chavannes qui a récemment annoncé qu’elle ne briguerait pas de nouveau mandat à l’automne dit avoir fait face à de l’hostilité et à de la colère de la part du premier ministre Justin Trudeau lorsqu’elle lui a annoncé la nouvelle.

Dans une entrevue qu’elle a accordée au journal The Globe and Mail, Mme Caesar-Chavannes a expliqué qu’elle a parlé à M. Trudeau au téléphone le 12 février dernier pour lui annoncer qu’elle ne serait pas candidate aux prochaines élections générales et qu’elle allait rendre l’information publique. Elle a indiqué que le premier ministre lui a alors dit d’attendre parce que la ministre Jody Wilson-Raybould venait, le même jour, de démissionner de son poste de ministre des Anciens Combattants.

La députée affirme avoir dit à M. Trudeau qu’elle espérait qu’il comprenne l’impact que son passage en politique a eu sur sa famille, a rapporté le Globe.

«Il criait, a-t-elle souligné. Il disait en criant que je ne l’appréciais pas, qu’il m’avait tant donné.»

Mme Caesar-Chavannes a dit qu’elle a répondu en criant, et que M. Trudeau s’est éventuellement excusé. Le jour suivant, elle a acquiescé à sa demande et a reporté son annonce au début mars.

La députée a ajouté qu’une semaine plus tard elle a approché le premier ministre lors d’une réunion du caucus, afin de parler de leur conversation précédente.

«Je suis allée le voir et je lui ai dit: «Écoutez, je sais que notre dernière conversation n’a pas été la meilleure des conversations, mais...», et à ce moment-là, j’ai arrêté de parler parce que j’ai réalisé qu’il était en colère», a-t-elle dit au Globe.

«Encore une fois, j'ai fait face à de l'hostilité. Ce regard vers le sol..., puis il est sorti de la pièce sans dire un mot.»

Selon elle, M. Trudeau s’est excusé encore une fois ce jour-là. Mme Caesar-Chavannes a dit s’être sentie bouleversée à ce moment-là et fâchée, «parce que ce gars détient beaucoup de pouvoir et au cours de la première conversation je lui avais demandé de considérer l’impact sur ma famille, et il ne l’a pas fait».

Par la suite, elle a décidé de partager son expérience avec M. Trudeau sur les réseaux sociaux. Reprenant une déclaration de ce dernier au sujet du leadership qui doit être basé sur l’écoute, l’apprentissage et la compassion, elle a ajouté, dans un message sur Twitter: «Je vous ai approché récemment. Deux fois. Vous vous souvenez de vos réactions?»

Le Globe and Mail a demandé des commentaires au cabinet du premier ministre concernant les allégations de la députée.

«Le premier ministre a un profond respect pour Celina Caesar-Chavannes, a déclaré Matt Pascuzzo, un porte-parole. Il n’y a pas de doute que les conversations étaient émotives en février, mais il n’y avait absolument aucune hostilité.»