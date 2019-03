La Karachi colorée

Malgré le monoxyde de carbone qui empeste ses rues et sa saleté spectaculaire, Karachi, ville moche il faut le dire, ne manque pas de caractère. Je voulais venir ici parce que je savais que je serais l’un des seuls touristes dans ce pays réputé violent et dangereux. Mes vœux ont été exaucés. Je vous en parlais la semaine dernière, j’étais l’un des seuls visiteurs en ville !

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Tous les sites touristiques que j’ai visités visaient d’abord et avant tout une clientèle locale. Les chameliers sur le bord de la plage ne sont même pas venus nous voir pour offrir leur service. De toute évidence, on nous voyait comme des « Dupond et Dupont » perdus dans un monde étranger. Tout le monde se demandait ce que nous faisions là. « Qui voudrait visiter Karachi ? Pourquoi ? » semblait-on s’interroger.