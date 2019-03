La vie de reine de Bily

Jean Lessard, l’éducateur canin préféré du petit écran québécois, nous présente Bily, sa chienne croisée Labrador et Husky. Âgée de huit ans, elle joue les grandes dames, mais elle n’a pas toujours été ainsi...

1• Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Bily chez vous ?

Une étudiante de Québec m’a envoyé la photo de cette petite affaire là quelque temps après la perte de ma « partner », Dali, d’un cancer. Quand j’ai vu sa binette, avec une oreille cassée, j’ai eu un coup de foudre et suis monté à Québec la rencontrer. Je suis revenu avec elle. J’avais besoin d’un chien. J’ai fait un deuil de quatre mois, mais c’était trop long dans la maison ! Quand tu n’entends plus les griffes sur le plancher, quand tu n’entends plus le chien ronfler ou rêver, il y a un vide.

2• Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Définitivement chien ! Pour moi, ne pas avoir de chien, ce n’est pas normal.

3• Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Bily ?

Je l’appelle Son Altesse Royale, la princesse Bily ! C’est une grande dame. Il y a l’envers de la médaille : son petit nom d’amour, c’est Choucroute. Elle sait ce qu’elle veut et le demande avec insistance. Elle demande à ce que l’on réponde à ses besoins. C’est elle qui décide où on va en promenade. Elle a ses trajets du matin et ceux de l’après-midi. Quand elle n’est pas prête à rentrer, il faut qu’on retourne, mais il y a toujours une raison... (une crotte pas terminée, un gros pipi, une envie de jouer plus, etc.). Ensuite, on peut rentrer sans problème.

4• Racontez-nous un fait cocasse concernant votre animal.

Elle a peur de sauter dans l’eau s’il n’y a pas de descente douce. J’habite dans le Vieux-Montréal, et, lors d’une promenade, elle n’a pas pensé avec sa tête. Elle a décidé qu’elle allait chercher un canard et elle a sauté dans le canal. Elle s’est vite rendu compte qu’il n’y avait pas de descente douce. J’ai dû la remonter !

5• Si je vous dis : « Cordonnier mal chaussé », est-ce que cela s’applique ?

Quand j’ai eu Bily, elle était « ben cute », mais je me suis rendu compte qu’elle était folle raide. La première fois qu’elle a vu un écureuil, elle s’est mise debout et elle ne jappait pas, elle criait ! Même chose avec les premiers chiens qu’elle a rencontrés. J’ai vite compris qu’elle n’avait pas été socialisée. Devant sa folie, j’ai engagé un éducateur canin ! Eh oui ! Quand c’est notre chien, on est impliqué émotivement et ce n’est pas facile. Je l’ai donc engagé pour me guider dans ma propre réactivité face aux réactions de mon chien. En fait, elle m’énervait quand elle faisait ça alors que le chien d’un client ne me dérange pas du tout.

6• Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Ça, c’est son plus beau côté : elle n’a jamais rien pris. Ce que je lui donne (peluches, carton, etc.), elle le détruit et c’est OK ! C’est de l’enrichissement dans son quotidien. Je ne me souviens pas de mauvais coups !

7• Racontez-nous un de ses bons coups.

Elle m’assiste souvent quand je donne des formations aux éducateurs canins. Quand je vois que son bol d’eau est vide, je quête de l’eau aux étudiants qui ont des bouteilles. Un matin, elle a pris son bol et est allée directement devant une étudiante qui avait une bouteille d’eau ! Elle l’a demandée seule !

8• Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Bily va dans une petite pension qui s’occupe seulement de huit chiens à la fois. Elle a ses périodes de jeux, elle a une chambre à elle... Son Altesse Royale a une aile du château pour elle !