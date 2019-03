Le mystère du «Gunk»

Le nom du défenseur des North Stars du Minnesota, Tom Reid, est associé à jamais à cette maladie de peau qui l’a ennuyé durant plusieurs années. Il recevait d’importantes doses de médicaments, en plus de la trentaine d’injections quotidiennes de stéroïdes et des crèmes apaisantes. À bout, il avait finalement mis un terme à sa carrière en 1978 après une longue bataille.

Dans les années 1970 et 1980, de mystérieuses éruptions cutanées ont importuné plus du tiers des joueurs de la LNH. Surnommées « The Gunk » et « la peste rampante », ces démangeaisons ont coûté leur carrière à plusieurs joueurs.

Récemment, l’attaquant des Blackhawks de Chicago, Marian Hossa, a mis un terme à la sienne pour les mêmes raisons.

« The Gunk » n’était pas une bactérie, mais plutôt une virulente éruption cutanée qui ressemblait au psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau. Si c’était localisé sur les mains ou à des endroits bien précis sur le corps de certains joueurs, d’autres en étaient littéralement couverts.

Dans une situation intenable qui rendait totalement fou, le joueur pouvait se gratter jusqu’au sang. Cela provoquait des lésions suppurantes qui pouvaient ensuite s’infecter.

À l’époque, dans le vestiaire du Canadien, plusieurs joueurs ont lutté contre ces inflammations soudaines. Jacques Lemaire avait d’ailleurs passé près d’une semaine à l’hôpital.

« Quand c’est apparu, autour de la saison 1973-1974, j’ai passé des moments vraiment difficiles. Je ne dormais plus et j’étais toujours fatigué. Dès que je suais, je sentais les éruptions. C’était rouge vif et ça piquait toujours », relate l’ancien du Tricolore lorsque rejoint à sa résidence de Floride pour discuter du sujet.

« J’en avais sur les épaules, le torse, les jambes. C’était vraiment pénible, se remémore-t-il. On ne trouvait pas quelle était la cause de ces éruptions, donc le Canadien m’a envoyé à l’hôpital pour passer des tests. Je prenais des bains dans des solutions douces et huileuses. »

Dans un article du New York Times, en décembre 1976, l’entraîneur Scotty Bowman, qui se grattait alors la tête sur les causes du problème, avait pointé du doigt le stress, l’anxiété et les pièces d’équipements. Photo d'archives

« Ça ne pouvait pas être le stress, on le vivait depuis des années et ça ne faisait rien. J’avais rapidement éliminé cette raison », rejette encore aujourd’hui Lemaire, qui faisait laver ses sous-vêtements à la maison par son épouse à l’époque afin d’éviter la contamination.

Longtemps, les dermatologues et spécialistes mandatés par la LNH pour élucider le problème ont blâmé les matériaux des équipements et les produits nettoyants. Les recherches, les examens et les tests d’allergies n’avaient toutefois jamais permis de résoudre le mystère. Photo d'archives

Jusqu’au sang

Si Lemaire était atteint par le « Gunk », Mario Tremblay en a aussi bavé. De l’avis de Lemaire, c’était même pire ! Pierre Bouchard et Guy Lapointe ont également été touchés. Une situation qui a causé bien des maux de tête au gérant de l’équipement Eddy Palchak.

« Je me grattais jusqu’au sang. J’en avais partout. Dans le dos, les épaules, les jambes et les chevilles. Ça me piquait quand j’avais chaud. Je ne dormais plus et mes performances sur la glace étaient moins bonnes, se souvient Tremblay. Ça commençait au début de la saison, et après la saison, ça arrêtait. Je devais me soulager avec des crèmes antibiotiques et je prenais des bains d’avoine.

J’ai toujours pensé que c’était un produit présent dans l’équipement qui causait ces éruptions », note celui qui a pris sa retraite en 1986. Des joueurs de la LNH mis K.-O. par des bactéries