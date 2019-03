Le preneur d’otages de la Caisse avait déjà fait le coup

« Dans le temps où je travaillais dans le Bas-Saint-Laurent, il pouvait y en avoir 13 ou 14 par années et, là-dessus, au moins cinq pouvaient se terminer par des prises d’otages », raconte l’ex-policier qui fut à la tête de l’escouade anti-motard Carcajou.

Avec les transactions financières de plus en plus courantes sur internet et les mesures de sécurité accrues dans les institutions financières, les braqueurs ont changé de cibles.