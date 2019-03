Les «chums» prêts à envahir le Stade olympique

Si jamais les foules sont modestes lors des matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto prévus au Stade olympique, les 25 et 26 mars, personne ne pourra blâmer Stéphane Rousseau et sa conjointe Annie Talbot.

Les deux amoureux de baseball, qui gèrent l’organisme La tournée des chums, ont rassemblé plus de 500 personnes au total pour les deux prochaines parties qui opposeront les Blue Jays aux Brewers de Milwaukee.

Installé tout près de l’abri des Blue Jays lors du match du lundi, le groupe se fera entendre encore plus fort avec 300 spectateurs dans les estrades populaires, au champ droit, le lendemain. Rousseau prévoit notamment attirer l’attention avec un immense carton sur lequel on pourra lire «Tous ensemble pour le retour de Nos Amours».

«On veut montrer que le baseball est encore vivant au Québec, même si les Expos ne sont plus là», a expliqué le dévoué partisan, qui espère évidemment un retour du baseball majeur à Montréal.

Si chaque amateur de baseball au Québec avait le dixième de la motivation de ce couple habitant à Repentigny, les Expos seraient probablement déjà de retour.

Au-delà de cet amour pour le baseball, Stéphane Rousseau et Annie Talbot multiplient leurs efforts pour encourager des causes qui leur tiennent à cœur. On redonne évidemment à des associations de baseball mineur, mais il y a plus encore...

«Nous poursuivons une mission et pour nous, ça devient quasiment un emploi à temps plein, ça nous habite du matin au soir, a expliqué Annie. Peu importe si c’est avec les chums ou non, on veut surtout transmettre le goût aux gens de donner et on veut, en même temps, encourager les gens à aller voir de la balle.»

Plus de 25 000$

Les forfaits offerts pour ces deux prochains matchs au Stade olympique incluaient les billets, mais aussi de nombreux cadeaux et prix de présence, offerts par de précieux partenaires. En plus de permettre des activités en groupe, La Tournée des Chums vient remettre des dons à différentes organismes, dont Regard en Elle, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes vivant de la violence conjugale. Ils ont aussi versé plusieurs montants au baseball mineur et à la Maison Adhémar-Dion, entre autres, pour un total de plus de 25 000$ depuis deux ans et demi.

«Le but est de créer un mouvement, a précisé Annie. À travers tout ça, on veut faire connaître les organismes locaux et les faire rayonner.»

Dans cet élan de générosité, le couple partage notamment l’importance du bénévolat à quelqu’un de très près d’eux : leur fille Arianne, 7 ans.

En mars 2018, les matchs préparatoires des Blue Jays avaient aussi eu lieu lundi et mardi : 51 151 spectateurs au total avaient assisté aux rencontres.