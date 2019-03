Massacrer le français, c’est bien?

Dans le reportage, on entend de jeunes francophones albertains parler français. Cela fait pitié. Le français n’est plus vraiment leur langue. On ne saurait naturellement les en blâmer et on peut admirer leur résistance tout en la sachant vaine : les francophones canadiens sont soumis à une dynamique assimilatrice qui les condamne à devenir de plus en plus étrangers à leur propre culture.

Je le dis sans mépris, mais avec un grand désir de lucidité : le jour où les Québécois parleront le français comme on le parle en Alberta, ils ne seront plus un peuple, mais un résidu folklorique. À long terme, tel est le destin qui nous attend dans ce pays. Un peuple qui ne maîtrise pas son avenir se recomposera.