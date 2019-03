Polaris: Quand la khaos règne

Les amateurs de motoneiges de montagne pourront désormais compter sur un tout nouveau modèle dans la gamme RMK : la Khaos. L’arrivée de cette petite nouvelle sonne le glas pour la RMK Assault qui disparaît de la marque.

Sur le plan mécanique, la Khaos (à partir de 15,299 $ plus transport et préparation) est équipée de la suspension avant étroite AXYS RMK React, introduite l’an dernier sur les Pro-RMK.

La petite nouvelle a un mandat plus acrobatique que les autres RMK. Polaris veut qu’elle devienne son porte-étendard dans les compétitions hillcross. Elle est équipée des amortisseurs Walker Evans Velocity qui sont réglables en compression à basse et haute vitesse. L’unité centrale avant possède un diamètre de deux pouces, pour une meilleure résistance en utilisation dynamique. Cette nouvelle arrivée est offerte en 2020, en version avec moteur 800 HO ou 850 uniquement.

INDY XC

L’an dernier, Polaris avait introduit la gamme des modèles XC 129. Ce segment prend de l’expansion cette saison avec l’ajout des versions de chenilles à 137 pouces (à partir de 13,699 $ plus transport et préparation). Ces nouvelles motoneiges sont quasiment jumelles avec les 129 sauf que leur suspension arrière couplée Pro-CC a été rallongée, afin d’accueillir une chenille plus longue. Nul doute que le fabricant américain a décidé de se lancer à l’assaut du marché des motoneiges de sentier avec des chenilles de 137 pouces. Fidèle à sa tradition, la compagnie poursuit ses démarches de spécialisation avec les commandes printanières. Les nouvelles Indy XC 137 sont offertes avec un choix de chenilles avec une première dans ce domaine, l’option Ice Ripper TXT pré-cramponnée. Vous avez aussi le choix des amortisseurs, des couleurs et même du tableau de bord.

INDY ADVENTURE 137

En 2020, il faut dire adieu aux modèles Switchback Adventure et leur suspension à charnière Pro-XC. Les nouvelles Indy Adventure 137 (à partir de 13,999 $ plus transport et préparation) ont maintenant le rôle de satisfaire les amateurs de grandes randonnées. Sur le plan mécanique, elles sont identiques aux modèles Indy XC 137. En raison de leur nom, Adventure, elles offrent plus avec des rétroviseurs de série, un coffre de voyage sur le tunnel et une prise d’accessoires 12 volts. Toutes les Indy XC 137 et Indy Adventure 137 sont offertes avec un choix de moteur soit le 600 et le 800HO. Il est aussi possible de les avoir avec le nouveau 850 Patriot mais, dans ce cas, il vous faut profiter du système de commandes printanières, comme ce fut le cas l’an dernier.

La version courte de la sous-famille XCR fait le saut de la plateforme Rush à la Indy 129 pour 2020. Comme le veut la tradition chez Polaris, la Indy XCR (à partir de 14,099 $ plus transport et préparation) est équipée de composantes renforcées, adaptées à une conduite plus agressive. On peut citer en exemple les rails de glissières qui ont été renforcés. Les roues de support sont pleines et le système de freinage est à haut rendement. Les ingénieurs ont aussi profité de l’occasion pour équiper cette motoneige, que l’on pourrait utiliser en situation de course, avec des amortisseurs Walker Evans Velocity. Ils sont réglables en compression à basse et haute vitesse. Tous ont un diamètre de deux pouces pour une meilleure résistance en utilisation dynamique.

Pour la montagne ou le sentier, en randonnée plus douce ou agressive, nul doute que vous trouverez dans la gamme Polaris une motoneige qui répondra à vos besoins.