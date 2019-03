Québecor accuse Bell de désavantager TVA Sports

MONTRÉAL | Québecor accuse Bell de traiter TVA Sports de façon inéquitable, en refusant d’offrir la chaîne dans son forfait de câblodistribution le plus populaire, alors que RDS y a droit, et en exigeant un surplus excessif pour l’obtenir.

Dans une requête adressée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) le 27 février, Québecor Média, au nom de Groupe TVA, déplore que Bell, un concurrent, n’offre pas l’accès à TVA Sports dans son forfait «Bon», qui, selon Québecor, «est le forfait le plus choisi par les abonnés de Bell».

Pour obtenir TVA Sports, s’il s’abonne au forfait «Bon» chez Bell, un abonné doit débourser un surplus d’au moins 14 $, déplore Québecor Média.

Cette situation est d’autant plus injuste, note-t-on, que la chaîne sportive RDS, propriété de Bell, est offerte dans le forfait «Bon», sans frais additionnels.

Il s’agit, d’une part, un désavantage indu pour TVA Sports et, d’autre part, un avantage indu pour RDS, explique Québecor, disant que cela contrevient à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

En outre, le fait que TVA Sports ne soit pas distribuée dans le forfait «Bon» aurait un impact négatif sur les objectifs de contenu canadien dans le système de radiodiffusion.

Québecor souligne dans sa demande que «contrairement à Bell, toutes les autres entreprises de câblodistribution majeures dans le marché francophone canadien (Vidéotron, Cogeco, Shaw et Telus) traitent TVA Sports et RDS de façon «comparable et équitable» dans leurs forfaits.

Les effets de la préférence octroyée à Bell et le désavantage subi par TVA Sports sont «incontestablement négatifs, pour ne pas dire désastreux», entraînant pour la chaîne, selon Québecor, des manques à gagner significatifs en termes de revenus d’abonnement et de revenus publicitaires.

Québecor accuse Bell et RDS de chercher à protéger leur position dans le marché alors que «les téléspectateurs ont maintenant plus de choix et de diversité depuis que Bell ne détient plus un monopole au niveau de la télévision sportive de langue française avec RDS».

Québecor indique que TVA a demandé à Bell de corriger la situation et a reçu une réponse négative. L’entreprise demande donc maintenant au CRTC d’intervenir «de façon expéditive compte tenu de l’urgence [...] et des dommages en cause».